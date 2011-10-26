به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی داشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد با همکاری انتشارات سوره مهر اولین همایش «رسانه‌های اجتماعی و علوم کتابداری و اطلاع رسانی» را برگزار کند.

محورهایی که برای اولین همایش «رسانه‌های اجتماعی و علوم کتابداری و اطلاع رسانی» در نظر گرفته شده، در 15 بند شامل رسانه‌های اجتماعی در کتابخانه‌ها، مفاهیم، چالش‌ها و فرصت‌ها، رسانه‌های اجتماعی و اشاعه و خدمات مرجع در کتابخانه‌ها، رسانه‌های اجتماعی و نقش کتابداران، رسانه‌های اجتماعی و بازاریابی در کتابخانه‌ها، رسانه‌های اجتماعی و مجموعه‌سازی در کتابخانه‌ها، رسانه‌های اجتماعی و مدیریت دانش و اشتراک اطلاعات، بررسی رسانه‌های اجتماعی از جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و ...، ارزیابی وب سایت‌های رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی و سواد اطلاعاتی و آموزش کتابخانه‌ای، رسانه‌های اجتماعی و سواد رسانه‌ای، رسانه‌های اجتماعی و سازماندهی محتوا، رسانه‌های اجتماعی و ابزار جستجو، رسانه‌های اجتماعی و جامعه اطلاعاتی، رسانه‌های اجتماعی موبایل و ابزارهای دستی و کتابخانه‌ها، رسانه‌های اجتماعی، خبررسانی و اطلاع رسانی لحظه‌ای می‌شود.

مهلت ارسال چکیده مقاله تا 15 آبان ماه تمدید شده و مهلت ارسال متن کامل مقاله پایان آذرماه در نظر گرفته شده است. همچنین زمان برگزاری این همایش اسفندماه 1390 است.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را به آدرس الکترونیک sbmuc4@gmail.com ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.medlisa.blogfa.com مراجعه کنند.

پیش از این انتشارات سوره‌مهر برای اولین بار همایش «رسانه‌های اجتماعی و کتاب» را برگزار کرده بود.