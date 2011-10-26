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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

جهانگیرزاده در گفتگو با مهر:

پاسخ اشتون به نامه جلیلی ایران را به طرح گام به گام سوق نمی‌دهد

پاسخ اشتون به نامه جلیلی ایران را به طرح گام به گام سوق نمی‌دهد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه موضوع نامه اشتون به جلیلی ایران را به طرح گام به گام سوق نمی دهد گفت: این طرح نکات مثبت و انتقادی زیادی دارد و ما باید حتماً مصالح خود را در نظر بگیریم.

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به پاسخ اخیر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: خانم اشتون یک تفاوت قابل ملاحظه با همتای قبلی خود دارد. چرا که وی شخصی بود که می توانست در مقاطع خاص تصمیم گیری کند اما خانم اشتون اینگونه نیست.

وی افزود: اشتون در چند مدت اخیر به دنبال این است که با تجربه دیگران خود را آماده تر کند، لذا طبیعی است این نامه دیدگاه وی نیست و برخی برای او آماده کرده اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به اینکه برخی پاسخ کاترین اشتون را سوق دادن ایران به طرح گام به گام روسیه می دانند، گفت: معتقد نیستم که موضوع نامه وی کشورمان را به طرح گام به گام سوق دهد. اگرچه طرح گام به گام از جهاتی طرح خوبی است اما از سوی دیگر طرح قابل انتقادی است.

وی با بیان اینکه کشورمان در مذاکرات منافع و مصالح را در نظر خواهد گرفت، گفت: اگرچه ما از سیاست ادامه گفتگو و پیگیری منافع خودمان حمایت می کنیم، اما قائل به این نیستیم که نوع برخورد از بالا به پایین برای ادامه مذاکرات مفید است بلکه باید در شرایط برابر به گفتگو بنشینیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: تعیین پیش شرط به هیچ وجه به نفع کلیات مذاکرات نخواهد بود.

کد مطلب 1444385

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