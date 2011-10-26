بررسی قیام وال استریت در نشست جامعه روحانیت مبارز

حجت الاسلام احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح مباحث مطرح شده در جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز افزود: در این جلسه که شب گذشته با حضور حداکثری اعضای جامعه روحانیت مبارز برگزار شد اخبار داخلی و خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این فعال سیاسی با بیان اینکه در این جلسه سفر اخیر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: اعضای جامعه روحانیت مبارز از مردم کرمانشاه به دلیل استقبال کم نظیرشان از رهبر عزیز انقلاب تقدیر و تشکر کرده اند ضمن آنکه مقام معظم رهبری در این سفر بیانات حکیمانه ای را مطرح فرمودند به همین دلیل اعضای جامعه روحانیت مبارز مراتب تشکر خود را از سخنان حضرت آیت الله خامنه ای ابلاغ کردند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز بررسی ابعاد قیام وال استریت را یکی دیگر از موارد مطرح شده در جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز برشمرد و تصریح کرد: علاوه بر این موضوع مسائل مربوط به انتخابات مجلس نهم نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه دراین نشست دیدار اخیر علیرضا زاکانی و حسین فدایی با آیت الله مصباح یزدی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: امیدواریم با دعوت هایی که از جبهه پایداری شده است هر چه زودتر این جبهه در جلسات 8+7 حضور یابد.