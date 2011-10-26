به گزارش خبرگزاری مهر، جلال منکرسی صبح چهارشنبه در چهارمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: سلامت و امنیت جامعه در گرو تلاش همه جانبه تمامی دستگاه های و مسئولان اجرایی استان کرمانشاه است.

منکرسی تاکید کرد: با توجه به موقعیت مرزی و استراتژیک استان کرمانشاه، مسؤلان استان باید با خط مشی و افکار مدبرانه سریعا نسبت به کنترل آسیبهای اجتماعی ناشی از پدیده قاچاق اقدام کنند.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار کرمانشاه، سفر مقام معظم رهبری به استان را مایه خیر و برکت در ابعاد مختلف مادی و معنوی عنوان کرد و گفت: اتحاد جامعه مسلمین، مشتی آهنین بر دهان استکبار جهانی به ویژه غرب و در رأس آن آمریکا بود.

در ادامه این جلسه، دبیر کمیسیون مباره با قاچاق کالا و ارز استان به تبیین و تشریح اهم مصوبات جلسه قبل و اتخاذ تصمیمات مقتضی پرداخت.

