کشتارگاه های سنتی فعال در استان اردبیل باید تعطیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، صالحی ظهر چهارشنبه در بازدید از کشتارگاه صنعتی دام در حال احداث شهرستان خلخال اظهار داشت: تحقق این مهم یکی از سیاستهای اصلی سازمان دامپزشکی کشور این استان است.

وی با اشاره به احداث کشتارگاه های صنعتی در استان اضافه کرد: در حال حاضر با تلاشهای صورت گرفته کشتارگاههای سنتی شهرستانهای نیر، نمین و سرعین از چرخه فعالیت خارج شده است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از کشتارگاه صنعتی خلخال، کشتارگاههای سنتی این شهرستان و کوثر و بخشهای مربوطه تعطیل و کشتار دامهای منطقه فقط در این کشتارگاه انجام شود.

وی همچنین با تاکید بر قابلیت این کشتارگاه یادآور شد: با بهره برداری از این کشتارگاه صنعتی علاوه بر تامین گوشت این شهرستان و بخشهای تابعه می توان بخشی از گوشت و آلایش گوشتی شهرهای همجوار در استان گیلان را نیز تامین کرد.

صالحی پتانسیل دامپروی، موقعیت خاص و استراتژیک، هم مرز بودن با سه استان گیلان، زنجان و آذربایجان شرقی، وجود ییلاقات عشایر تالش و نیز محورهای مواصلاتی خلخال به پونل و اسالم در استان گیلان را از جمله این قابلیتها عنوان کرد.

به گفته وی کشتارگاه صنعتی خلخال در زمینی به مساحت 12 هکتار و با پیشرفت فیزیکی 40 درصد در پنج کیلومتری ورودی این شهرستان از سمت اردبیل احداث می شود.