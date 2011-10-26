سه میلیارد ریال صرفه جویی در بخش انرژی در گلستان انجام شد

مهدی شکیبافر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مهم با تصحیح قبوض برق و حذف مبلغ عدم ارائه پروانه بهره برداری و حذف جریمه دیماند اضافی بر روی قبوض برق و با پیگیری مستمر همکاران این واحد انجام شد.

به گفته وی، کاهش دیماند به میزان 500 کیلووات، سیستم کنترل راه دور، نصب خازن برای کاهش توان راکتیو، نصب کنتور سه تعرفه جهت حذف مصرف پیک بار از اقدامات مهم در راستای صرفه جویی بوده است.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان نیز گفت: تاکنون 50 درصد شیرآلات خراب مدارس سطح استان تعمیر و تعویض شد.



قاسم خلیلی نژاد افزود: در راستای بهینه سازی و جلوگیری از هدر رفت آب و با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان این حرکت صورت گرفته است.



وی اظهار داشت: براساس همین گزارش این طرح از اول مهر ماه سال جاری در سطح مدارس استان با هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده است.



مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: اکیپهای خاصی در قالب بازرسی از تاسیسات آبرسانی آموزشگاههای از پرسنل زحمتکش اتفاقات شهرهای استان وظیفه تعمیر و تعویض شیرها و کنتور های خراب را به عهده دارند.



بیش از 260 هزار مشترک آبفا در گلستان وجود دارد.