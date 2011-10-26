"محمود فریدونی" شهردار رشت باقی می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابقای شهردار رشت آمده است: درخصوص تقاضای " محمود فریدونی " به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر صدور توقف اجرای مصوبه چهارصد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخه بیست و هفتم مهر ماه سال جاری موضوع برکناری شاکی از سمت شهردار رشت و تعیین سرپرست جدید برای تصدی این سمت، اجرای مصوبه معترض عنه موجب تضییع حقوقی شاکی و احتمال ورود خسارت به منافع عمومی را به دنبال دارد.

بنابراین با تقاضای مطروحه موافقت و دستور توقف عملیات اجرای مصوبه مورخ بیست و هفتم مهر ماه سال جاری شورای اسلامی شهر رشت به استناد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می شود، رای صادره به استناد ماده هفت قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

همچنین در نامه واصله از سوی فرماندار شهرستان رشت خطاب به شهردار رشت نیز چنین آمده است: به استناد حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری شایسته است به تکلیف قانونی خود عمل و نتیجه را به این فرمانداری اطلاع دهید.

در چهارصد و چهارمین جلسه شورای شهر "محمود فریدونی" از تصدی شهرداری برکنار و "مجتبی خدمت بین دانا" با پنج رای موافق به عنوان سرپرست شهرداری کلانشهر رشت انتخاب شد.

"خدمت بین دانا" پیش از این مسئولیت معاونت خدمات شهری شهرداری کلانشهر رشت را برعهده داشت.

به گزارش مهر، چهارصد و چهارمین جلسه شورای شهر با حضور 9 نفر از اعضای شورای شهر برگزارشد تا تکلیف تصدی شهرداری رشت مشخص شود.