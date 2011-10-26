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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

فیروزآبادی:

مردم آمریکا مراقب نفوذ دولتی‌ها به جنبش خود باشند

مردم آمریکا مراقب نفوذ دولتی‌ها به جنبش خود باشند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه مردم آمریکا باید مراقب ورود نفوذیهای دولتی به مدیریت نهضت عدالت خواهی خود باشند، گفت: چنانچه دولت آمریکا به دموکراسی ادعایی خود پایبند است باید به درخواست ملت آمریکا که همانا اصلاحات اساسی است تن بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید حسن فیروزآبادی در پی وعده های رئیس حکومت آمریکا مبنی بر خروج نظامیان آمریکا از عراق گفت: آمریکا درگیر مشکلات فراوانی است و مردم این کشور حق دارند نسبت به حاکمان زیاده خواه معترض باشند و چنانچه دولت آمریکا به دموکراسی ادعایی خود پایبند است باید به درخواست ملت آمریکا که همانا اصلاحات اساسی است تن بدهد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: سربازان آمریکایی چاره ای جز ترک خاک عراق ندارند و این مقدمه ای برای خارج شدن همه نظامیان آمریکایی از منطقه باید باشد و مردم دیگر تحمل دیدن این سفیران مرگ و استعمار و چپاول اموال کشورهایشان را ندارند.

فیروزآبادی تاکید کرد: با وجود هزینه های زیاد جنگ عراق و افغانستان، مشکلات مالی اقتصادی آمریکا بیش از آن است که با خروج از این کشورها مشکلاتش برطرف شود. هزینه های حضور نظامیان آمریکا در بحرین، دریای عمان و خلیج فارس بحدی است که حتی چنانچه آمریکایی ها از عراق و افغانستان عقب نشینی کنند، مشکلاتشان برطرف نمی شود و مردم آمریکا باید با افزایش فشار، به دولت و حکام این کشور را وادار سازند بطور کلی و همیشگی منطقه را ترک کنند.

وی با استناد به رویدادهای تاریخی اذعان داشت روند بیداری اسلامی حرکتی رو به جلو و تکاملی است و هیچ قدرتی نمی تواند مانع گسترش و توسعه آن شود و قدرت های ورشکسته ای مثل آمریکا در میان چرخ دنده های این ماشین پرقدرت گرفتار خواهند شد.

فیروزآبادی توصیه کرد: نخبگان ضد جنگ و ضد رژیم استثماری لیبرال دموکراسی، مدل های تغییرات اساسی در ایالات متحده آمریکا را در اتاق های فکر بطور جدی مورد رسیدگی قرار دهند و به بخش زیادی از مشکلات بشریت امروز و چنبره ابر سرمایه داری خاتمه دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم آمریکا مراقب جنبش خود باشند و اجازه ورود نفوذیهای دولتی به مدیریت این نهضت عدالت خواهی و تغییرات اساسی را ندهند.

کد مطلب 1444393

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