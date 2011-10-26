به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید حسن فیروزآبادی در پی وعده های رئیس حکومت آمریکا مبنی بر خروج نظامیان آمریکا از عراق گفت: آمریکا درگیر مشکلات فراوانی است و مردم این کشور حق دارند نسبت به حاکمان زیاده خواه معترض باشند و چنانچه دولت آمریکا به دموکراسی ادعایی خود پایبند است باید به درخواست ملت آمریکا که همانا اصلاحات اساسی است تن بدهد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: سربازان آمریکایی چاره ای جز ترک خاک عراق ندارند و این مقدمه ای برای خارج شدن همه نظامیان آمریکایی از منطقه باید باشد و مردم دیگر تحمل دیدن این سفیران مرگ و استعمار و چپاول اموال کشورهایشان را ندارند.

فیروزآبادی تاکید کرد: با وجود هزینه های زیاد جنگ عراق و افغانستان، مشکلات مالی اقتصادی آمریکا بیش از آن است که با خروج از این کشورها مشکلاتش برطرف شود. هزینه های حضور نظامیان آمریکا در بحرین، دریای عمان و خلیج فارس بحدی است که حتی چنانچه آمریکایی ها از عراق و افغانستان عقب نشینی کنند، مشکلاتشان برطرف نمی شود و مردم آمریکا باید با افزایش فشار، به دولت و حکام این کشور را وادار سازند بطور کلی و همیشگی منطقه را ترک کنند.

وی با استناد به رویدادهای تاریخی اذعان داشت روند بیداری اسلامی حرکتی رو به جلو و تکاملی است و هیچ قدرتی نمی تواند مانع گسترش و توسعه آن شود و قدرت های ورشکسته ای مثل آمریکا در میان چرخ دنده های این ماشین پرقدرت گرفتار خواهند شد.

فیروزآبادی توصیه کرد: نخبگان ضد جنگ و ضد رژیم استثماری لیبرال دموکراسی، مدل های تغییرات اساسی در ایالات متحده آمریکا را در اتاق های فکر بطور جدی مورد رسیدگی قرار دهند و به بخش زیادی از مشکلات بشریت امروز و چنبره ابر سرمایه داری خاتمه دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم آمریکا مراقب جنبش خود باشند و اجازه ورود نفوذیهای دولتی به مدیریت این نهضت عدالت خواهی و تغییرات اساسی را ندهند.