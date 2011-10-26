قهرمان کاراته جوانان جهان با استاندار قزوین دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسگری ورزشکار خوش اخلاق و قهرمان استان قزوین که در مسابقات جهانی کاراته در مالزی با کسب یک مدال طلای ارزشمند تیم ایران را به نائب قهرمانی رساند ظهر چهارشنبه با احمد عجم استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد.

عسگری الگوی وفاداری جوانان به ولایت است

احمد عجم در این دیدار گفت: بهمن عسگری نمونه بارز یک جوان ورزشکار ایرانی است که با اتکا به اخلاق اسلامی به عنوان قهرمان واقعی موجب افتخار استان و کشور شده است.

استاندار قزوین یادآورشد: پایبندی این جوان ارزشمند با احکام اسلامی و فرایض دینی در رقابتهای بین المللی الگوی خوبی برای سایر ورزشکاران است و اهدای طلای این ورزشکار به مقام معظم رهبری بیانگر اوج ارادت و عشق جوانان به رهبری و ولایتمداری این ورزشکار متعهد کشور است.

عجم تصریح کرد: هر چند هدایایی که به این ورزشکاران اعطا می شود در مقابل عظمت کار این جوانان و افتخار آفرینی آنها ناقابل است اما مسئولان با این کار تنها می خواهند حمایت خود از این قهرمانان را نشان دهند تا این ورزشکاران بدانند که مدیران از هیچ کوششی در توسعه ورزش قهرمانی دریغ نمی کنند.

استاندار قزوین یادآورشد: قهرمانی و پهلوانی بدون اخلاق ارزشی ندارد و نظام اسلامی و مدیران ورزش کشور به اخلاق بیشتر از کسب عناوین توجه می کنند و همه وظیفه داریم در برابر جوانانی که در کنار قهرمانی و کسب مدال موجب ترویج فرهنگ اخلاق اسلامی می شوند حمایتهای لازم را انجام دهیم.

استاندار قزوین از عسگری خواست ضمن تشکر و احترام به والدین خود، طی مدارج علمی را جدی بگیرد و قدر خود و خانواده زحمتکش خود را بداند و برای خدمت به جامعه تلاش کند.

وی گفت: ورزشکار واقعی باید با اراده پولادین در مقابل سختیها و ناملایمات مقاومت کند و نگذارد احیانا نارسائیها و کوتاهی برخی مسئولان در روحیه اش تاثیرگذار باشد.

بهمن عسگری یک واحد مسکونی هدیه می گیرد

استاندار قزوین که به گرمی و پدرانه از بهمن عسگری در دفتر کارش استقبال کرد با اهدای یک واحد مسکونی مسکن مهر به این قهرمان جوان موافقت کرد و دستور داد تا نسبت به انتقال این دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه تاکستان به واحد قزوین و پرداخت هزینه تحصیل این قهرمان ملی اقدام لازم صورت گیرد.

در این دیدار اکبر محمودی مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین هم با ارائه گزارشی از روند حضور در مسابقات جهانی کاراته گفت: بهمن عسگری در بین ورزشکاران 123 کشور توانست با شکست دادن ورزشکاران روسیه و ایتالیا که از قهرمانان این رشته در جهان هستند شگفتی ساز شود و با کسب مدال طلا موجب شود تیم ایران هم به مقام نائب قهرمانی کاراته جوانان جهان دست یابد.

محمودی با تقدیر از آسیابری، مربی پر تلاش این قهرمان ملی افزود: با تلاش شبانه روزی مربیان تیم در دوسال قبل هم عسگری توانست در مراکش به قهرمانی برسد و عزم جدی این ورزشکار به گونه ای است که در صورت حمایت لازم می تواند در مسابقات بزرگسالان هم بدرخشد و مدال آور شود.

بابایی رئیس هیئت کاراته استان هم گزارشی از فعالیتهای هیئت ارائه داد.

در ادامه هدیه شش میلیون تومانی اداره کل جوانان وورزش استان توسط استاندار قزوین به بهمن عسگری اهدا شد.

استاندار قزوین همچنین مبلغ یک میلیون تومان به آسیابری مربی این قهرمان ملی اهدا کرد.

بهمن عسگری قهرمانه کاراته جهان نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با استاندار قزوین اظهار امیدواری کرد با حمایت مسئولان و عملی شدن وعده های آنان به قهرمانان ملی زمینه حضور موفق ورزشکاران در مسابقات بین المللی را فراهم کنند.

بهمن عسگری کاپیتان تیم ملی امید کشورمان پس از درخشش خیره کننده در مسابقات قهرمانی جهان در مالزی و کسب مدال طلای منهای 68 کیلوگرم این رقابتها در مقابل خبرنگاران خارجی و داخلی اعلام کرد به دلیل عشق و علاقه فراوان به مقام معظم رهبری مدال طلای خود را به ایشان تقدیم می کنم.



عسگری مقیم شهر الوند است و در مقطع کاردانی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان تحصیل می کند.



بهمن عسگری دومین بار متوالی است که صاحب مدال طلا می شود و پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران را در اقصی نقاط جهان به اهتزاز در می آورد.