به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، محمدهادی فلاح‌زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به سنت جمع‌آوری نذورات و کمک‌های حجاج ایرانی برای کمک به مناطق مختلف جهان اسلام، اظهار کرد: سال گذشته بنا به درخواست زائران و مدیران کاروان‌ها و با توجه به سیل مخرب پاکستان، کمک‌های مردمی برای این منظور جمع‌آوری شد و امسال نیز با توجه به قحطی گسترده در کشور اسلامی سومالی، تدابیری اندیشیده شده است تا کمک‌ها و نذورات هموطنان نیکوکار جمع‌آوری شود.

به گفته‌ وی، هر سال حجاج هزینه‌های زیادی را صرف خرید سوغات و ولیمه می‌کنند که اگر بخشی از آن به برنامه‌های خیرخواهانه‌ای مانند کمک به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی اختصاص یابد، قطعا اجر اخروی بالایی خواهد داشت.



معاون بعثه‌ مقام معظم رهبری با اشاره به سازوکارهای طراحی شده برای جمع‌آوری این کمک‌ها، گفت: براساس پیش‌بینی صورت گرفته‌ امور مالی بعثه مقام معظم رهبری، ساختمان‌های بعثه در شهرهای مدینه و مکه آماده‌ی جمع‌آوری کمک‌های نقدی زائران است.



وی افزود: البته لازم است هم‌وطنان از مراجعه‌ انفرادی پرهیز کنند و مدیران و روحانیون کاروان‌ها پس از جمع‌آوری و صورت جلسه‌ نذورات مردمی آن را تحویل مراکز اعلام شده دهند.



فلاح‌زاده ادامه داد: مدیران کاروان‌ها می‌توانند برای هماهنگی بیشتر با شماره‌ 0507828385 مربوط به مسئول امور مالی بعثه‌ مقام معظم رهبری تماس بگیرند.



به گفته‌ وی، برای اهدای گوشت قربانی به قحطی‌زدگان سومالی نیز هماهنگی‌هایی صورت گرفته است که جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد. وی در پایان یادآور شد: سال گذشته زائران ایرانی سه هزار میلیارد ریال به سیل‌زدگان پاکستان کمک کردند.