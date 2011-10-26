آق قلا پتانسیل مناسبی برای پروژه های شیلاتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از طرح های شیلات مرکز پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی افزود: توسعه طرح های آبزی پروری می تواند فرصتهای شغلی جدیدی را در شهرستان آق قلا به وجود آورد.

وی فراهم شدن زیرساختهای لازم، انجام مطالعات و اجرای طرح های جدید ومتنوع آبزی پروری (همچون تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، ماهیان استخوانی دریایی، ماهیان گرمابی)، جلب مشارکتهای مردمی در قالب تعاونیها پرورش ماهی و ... را از جمله ضرورتهای اصلی توسعه فعالیت های شیلاتی در منطقه آق قلا برشمرد.

فرماندار آق قلا خواستار برنامه ریزی اداره شیلات با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط در این زمینه شد.

وی با اشاره به نقش مهم مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهرستان آق قلا در بازسازی ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری دریای خزر، بر ضرورت توسعه این فعالیتها تأکید کرد.

در این بازدید بخشدار مرکزی، رئیس اداره شیلات و مسئولان مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهرستان آق قلا نیز حضور داشته و در حین بازدید فرماندار گزارشی از وضعیت فعلی طرح ها و فعالیتهای شیلات منطقه ارائه کردند.