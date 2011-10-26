زنان دو برابر مردان در معرض افسردگی قرار دارند

ابوالفضل عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افسردگی زمانی به وجود می‌ آید که شخص به مدت دو هفته علائمی نظیر کاهش یا افزایش اشتها، اختلال خواب (بی خوابی یا خواب بیش از حد)، کاهش انرژی، احساس خستگی و عدم توانایی کار کردن داشته باشد.

وی ادامه داد: برای فرد افسرده فعالیتهایی که قبلا لذت بخش بوده، دیگر لذتی ندارند و فرد احساس بی ارزشی و ‌خودسرزنشی دارد و توانایی تفکر و تمرکز وی کاهش پیدا می‌ کند و افکار مرگ و خودکشی در ذهنش تداعی می‌ شود.

عباسی در مورد درمان افسردگی تصریح کرد: در مرحله اول فرد باید موقعیت ‌هایی که سبب بروز افسردگی شده از قبیل طلاق، از دست دادن عزیز،‌ شکست خوردن در امتحان و ... را بپذیرد؛ به عبارت دیگر شخص افسرده باید موقعیتهای ناخوشایندی که خارج از کنترلش است را بپذیرد و همچنین روابط خود را با افراد دیگر تقویت کند.

این روانشناس با بیان اینکه افکار اشتباه و ارزیابی ‌های غلط باعث افسردگی شخص شده است، گفت: شخص افسرده باید افکار خود را زیر سئوال برده و افکار غلط را اصلاح کند؛ زیرا این افکار است که او را عذاب می ‌دهند به بیان دیگر فرد باید افکاری مانند "من توانایی کار کردن ندارم، هیچ کس دوستم ندارد و ..." را روی کاغذ بنویسد و با آنها مقابله کند و از سوی دیگر افکار مثبت و واقع بینانه را جایگزین آنها کند.

وی افزود: ‌شخص افسرده باید افکار منفی که ذهنش را مشغول کرده ‌اند را از طریق نوشتن کنترل کند.

عباسی حمایت خانواده، جامعه، اطرافیان و محبت کردن به فرد افسرده و ورزش کردن را در درمان بسیار کمک کننده دانست و گفت: مشکلات و تنش‌ ها برای همه اشخاص به وجود می‌ آیند اما برای پیشگیری از بروز افسردگی، افراد باید مهارتهای زندگی را بیاموزند، واقع بینانه و منطقی با مشکلات برخورد کردن را یاد بگیرند، ‌‌تفریح مناسب، داشتن دوستان خوب، تغذیه و ورزش کردن نیز به پیشگیری از این بیماری کمک می‌ کند.