به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز در حاشیه مراسم تقدیر از افتخارآفرینان چهل و یکمین دوره مسابقات جهانی مهارت با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دخالتی در انتخابات اتاق تعاون نداشته است، گفت: در این زمینه سوء تفاهماتی پیش آمده که به زودی برطرف می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط که 102 نماینده مجلس در نامه ای به رئیس مجلس خواستار پیگیری موضوع انتخابات اتاق تعاون ایران شده اند، اظهارداشت: از این موضوع اطلاعی ندارم.

شیخ الاسلامی همچنین در ارتباط با کسب رتبه ششم تیم ملی مهارت ایران در مسابقات 2011 لندن بیان داشت: برای این افراد امکان استفاده از تسهیلات آموزش عالی کشور فراهم خواهد شد.