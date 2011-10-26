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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

وزیر کار:

دخالتی در انتخابات اتاق تعاون نداشته‌ایم

دخالتی در انتخابات اتاق تعاون نداشته‌ایم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارتخانه متبوعش دخالتی در انتخابات اتاق تعاون ایران نداشته و از نامه نگاری 102 نماینده با رئیس مجلس نیز بی خبر است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز در حاشیه مراسم تقدیر از افتخارآفرینان چهل و یکمین دوره مسابقات جهانی مهارت با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دخالتی در انتخابات اتاق تعاون نداشته است، گفت: در این زمینه سوء تفاهماتی پیش آمده که به زودی برطرف می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط که 102 نماینده مجلس در نامه ای به رئیس مجلس خواستار پیگیری موضوع انتخابات اتاق تعاون ایران شده اند، اظهارداشت: از این موضوع اطلاعی ندارم.

شیخ الاسلامی همچنین در ارتباط با کسب رتبه ششم تیم ملی مهارت ایران در مسابقات 2011 لندن بیان داشت: برای این افراد امکان استفاده از تسهیلات آموزش عالی کشور فراهم خواهد شد.

کد مطلب 1444410

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