چشمه "سراب نیلوفر" کرمانشاه جانی دوباره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این چشمه که از منابع آهکی و کارستی منطقه و دشتهای مجاور تغذیه می شد، بر اثر کمبود بارش پایدار در سال آبی گذشته و همچنین برداشتهای بی رویه از منابع تغذیه کننده کاملا خشک شده بود که در چند روز اخیر بدون اینکه در سطح استان بارشی اتفاق افتاده باشد، آبدار شد.

به نظر کارشناسان مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مهمترین عامل افت و کمبود آبدهی این چشمه، علاوه بر کمبود بارش در منطقه، برداشتهای بی رویه و غیر اصولی است که باعث خشک شدن و یا افت آب در اکثر چشمه ها در استان شده است.

