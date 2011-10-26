توجه به عملهای لاپاراسکوپی یکی از اولویتهای علوم پزشکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی محققی ظهر چهارشنبه در کنگره بین المللی لاپاراسکوپی و جراحی های کم تهاجم افزود: در حال حاضر انجام عملهای کم تهاجم و لاپاراسکوپی در تمامی مراکز آموزشی علوم پزشکی ارائه می شود و توجه ای خاص به افزایش اینگونه عملها صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه توجه به جان بیماران باید در اینگونه عملها مد نظر قرار گیرد، ادامه داد: حساسیت در انجام اینگونه عملها بسیار بالاست که از این رو باید از پزشکان با تجربه استفاده شود و در حد توان از انجام اینگونه عملهای بزرگ توسط پزشکان جوان و کم تجربه جلوگیری شود.

معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر نتایج برگزاری اینگونه کنگره ها، گفت: برنامه ریزی صحیح باعث می شود که از تمامی لحظات برگزاری چنین کنگره هایی نتیجه دلخواه کسب شود و در این راستا باید آخرین دستاورد های کنگره به تمامی مراکز آموزشی کشور ارسال شود.

محققی یادآور شد: از طرفی باید توجه داشت که در برگزاری اینگونه کنگره ها تنها به مزیتهای عملهای لاپاراسکوپی بسنده نشود بلکه باید عوارض جانبی نیز مد نظر قرار گیرد تا راههای رهایی از این مشکلات نیز ارایه شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شیراز دارای جایگاه بالایی در مباحث پزشکی کشور است، تاکید کرد: سابقه دیرینه شیراز در زمینه عمل های جراحی کم تهاجم و پیوندی باعث شده که امروز شاهد برگزاری چنین کنگره بین المللی بزرگی در این شهر باشیم.

کمیته سلولهای بنیادی در فارس تشکیل شده است

در ادامه این مراسم معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در حال حاضر دنیا به سمت ایجاد زیرساختها برای استفاده از سلولهای بنیادی برای درمان بیماریهاست که در این راستا علوم پزشکی شیراز نیز اقدام به راه اندازی کمیته سلولهای بنیادی کرده است.

غلامرضا حاتم تصریح کرد: امیدواریم با تشکیل این کمیته سلولهای مختلف را در بحث پیوند وارد کنیم که در حال حاضر نیز مشغول فراهم کردن زیرساختها هستیم.

وی در خصوص جراحی لاپاراسکوپی نیز تصریح کرد: سیاست وزارت بهداشت و درمان بر انجام عم هایی با درد کمتر و ارتقای سلامت بیشتر است که در شیراز نیز در حال نهادینه کردن این بحث هستیم.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: یکی از مهمترین مراکز لاپاراسکوپی کشور در شیراز است که در حال حاضر آزمایشات مختلفی بر روی حیوانات در حال انجام است که پس از جواب دادن این طرح آزمایشات انسانی نیز آغاز می شود.