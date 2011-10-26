علی صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسابقات فوتسال جایزه بزرگ بزرگ برزیل در سطح بسیار خوب و بالایی برگزار شد. تیم ما در این مسابقات با تیم‌هایی چون بلژیک، آمریکا، اروگوئه و گواتمالا بازی کرد که بازی با این تیم‍ها تجربه خوب و خاصی برای بازیکنان بود، چرا که با چند روش و شیوه مختلف بازی کردند.

وی با اشاره به دیدار تیم ملی فوتسال کشورمان مقابل آمریکا در مرحله گروهی مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل گفت: تیم آمریکا گرچه از نظر فنی قابل مقایسه با ما نبود اما در جریان این مسابقه حواشی و اتفاقاتی به وجود آمد که در عملکرد کلی تیم ما تاثیرگذار بود. بازیکنان تیم آمریکا که از نظر فنی قابل قیاس با تیم ما نبودند روی به خشونت آوردند و باعث آسیب دیدگی مصطفی نظری شدند. آنها حتی به شدت به مهدی جاوید و مجتبی نصیری نیا هم ضربه زدند که اگر نصیری نیا مصدوم می شد، دروازه بان برای ادامه مسابقات نداشتیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان دیدار با اروگوئه را یکی از بازی‌های خوب این تیم در برزیل خواند و گفت: ما به راحتی اروگوئه را شکست دادیم، اروگوئه ای که موفق شد جمهوری چک را شکست دهد. جمهوری چک همان تیمی را در اختیار داشت که در جام جهانی ما آن را 3 بر 2 شکست دادیم.

صانعی اروگوئه را یکی از تیم‌های خوب حاضر در مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل خواند و گفت: این تیم در مصاف با برزیل اسیر اتفاقات فوتسال شد. اروگوئه در این بازی به مانند ما خیلی زود دروازه اش باز شد و نتوانست خود را جمع کند به همین خاطر نتیجه را واگذار کرد و به جمع تیم‌های برتر نرسید. برزیل در بازی با مقابل اروگوئه از آنجائیکه در مرحله گروهی عملکرد خوبی نداشته بود، با تمام قوا ظاهر شد و یک برتری پرگل بدست آورد، این دلیل نمی شود که بگوئیم اروگوئه تیم ضعیفی است.

وی در ادامه افزود: ما در مرحله یک چهارم نهایی گواتمالایی را شکست دادیم که برای کسب عنوان پنجم و ششم پاراگوئه را شکست داد، شما نباید فراموش کنید که ما سال گذشته برای کسب عنوان سوم به همین تیم پاراگوئه با نتیجه 4 بر 2 باختیم. آیا درست است امروز بگوئیم پاراگوئه ضعیف است یا گواتمالا شرایط خوبی نداشته است؟

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان تاکید کرد: برای ما مهم نیست که بردهای تیم ملی فوتسال را ضعیف جلوه دهند، چرا که هم من و هم بازیکنان و همراهان تیم ملی فوتسال دیدند ما در برزیل چه کردیم. در این مسابقات نصیری نیا برای اولین بار دروازه‌بان اصلی تیم ملی شد و خدا را شکر در چنین مسابقات دشواری در جو بازی‌های ملی قرار گرفت. ما در چهار سال گذشته در هیچ مسابقه سختی بدون نظری در میدان حاضر نشدیم حتی سال گذشته قبل از دیدار با برزیل با اینکه نظری را از تیم ملی کنار گذاشته بودیم اما باز هم او را به اردو دعوت کردیم، چرا که حاضر نبودیم بدون او دیدار مقابل برزیل را تجربه کنیم.

وی حضور بازیکنان جوانی چون مهدی جاوید و حسین طیبی در ترکیب تیم ملی فوتسال را مغتنم خواند و گفت: این دو بازیکن جوان عالی بازی کردند و از بهترین بازیکنان بودند. آنها اگر بیشتر از بازیکنان اصلی بازی نکرده باشند، کمتر از این بازیکنان هم بازی نکردند. من واقعا از عملکرد بازیکنان جوان تیم ملی راضی هستم آنها فوق العاده بازی کردند. من به بازیکنان جوان اعتماد کردم و از این اعتماد پشیمان نیستم.

صانعی در ادامه مدعی شد که تیم آرژانتین بر خلاف ششمین دوره مسابقات جایزه بزرگ برزیل که با ترکیب بازیکنان امید خود پا به میدان گذاشته بود در هفتمین دوره این مسابقات با بهترین‌های فوتسال این کشور به برزیل آمده بود، خاطرنشان کرد: این تیم مقابل روسیه فوق العاده بازی کرد و در لحظات پایانی با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست داد و از راهیابی به فینال باز ماند. روسیه که فینالیست مسابقات شد در ترکیبش از بازیکنان برزیلی الاصل استفاده می کرد. دروازه بان برزیلی الاصل تیم روسیه از عوامل راهیابی این تیم به دیدار نهایی بود، شاید اگر ما هم مصطفی نظری را در اختیار داشتیم عنوانی بهتر از چهارمی کسب می کردیم.

وی با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش گفت: از عملکرد بازیکنان به ویژه نفرات جوان بسیار راضی هستم. اگر آنها همین روند را ادامه دهند در دیدار با روسیه که کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد بیش از گذشته به بازیکنان جوان فرصت خواهم داد.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان در پاسخ به منتقدانی که عنوان کرده بودند حضور در مسابقات جایزه بزرگ برزیل حاصلی جز مصدومیتی مصطفی نظری نداشته است، گفت: به غیر از جام جهانی کدام تورنمنت هست که تا این اندازه تیم‌های برتر فوتسال دنیا در آن حضور داشته باشند؟ به غیر از اسپانیا، پرتغال و ایتالیا تمامی تیم‌های برتر فوتسال دنیا در مسابقات برزیل حاضر بودند، یکی به من بگویند کدام تورنمنت در دنیا بالاتر از مسابقات جایزه بزرگ برزیل است که ما برویم در آن مسابقات حضور پیدا کنیم!

وی افزود: من به شخصه حاضرم تیمم 15 تا 16 ساعت طی کند، از این ور دنیا به آن ور دنیا برود و فقط یک بازی با برزیل انجام دهد و برگردد. ما به همین راحتی به برزیل رفته‌ایم، 6 بازی انجام داده‌ایم که 2 تا از آنها مقابل آرژانتین و برزیل بوده است، آیا کار بدی انجام داده‌ایم؟ اگر بازی با بلژیک کیفیت فنی ندارد پس چرا ما 2 سال پیش برای بازی با این تیم به اروپا رفتیم و سال گذشته در ایران پذیرای همین تیم بودیم، اینها نشان می دهد که بلژیک هم برای خود تیمی قابل اعتنا است.

صانعی خاطرنشان کرد اگر اروگوئه و گواتمالا تیم نیستند پس چه تیمی در فوتسال دنیا تیم است؟! ما در جام جهانی همین اروگوئه را بردیم، همین چک را بردیم و به مراحل بالاتر صعود کردیم چطور در گذشته اینها تیم بودند ولی در حال حاضر تیم نیستند، این درست نیست که عملکرد دیگر تیم‌ها را زیر سوال ببریم. همه تیم ها به مانند ما تلاش و کار می کنند و باید به تلاش آنها احترام بگذاریم.

"به گونه‌ای صحبت نکنیم که گذشته‌ها را زیر سئوال ببریم"، صانعی با بیان این جمله افزود: من طی سال‌های گذشته تیم چهارم رده بندی فیفا بودیم اما در این مدت کی توانستیم برزیل، اسپانیا و ایتالیا را شکست دهیم؟ اگر بخواهیم اینگونه صحبت کنیم که در چهار سال گذشته هیچ کاری نکرده‌ایم. بدون شک در گذشته برای تیم ملی فوتسال زحمت کشیده شده است، کما اینکه در دیگر کشورها هم برای رشد فوتسال‌شان زحمت می کشند.

وی با ابراز تشکر از ناصر صالح و محمود خوراکچی که عملکرد تیم ملی فوتسال کشورمان را به نقد کشیده‌اند، گفت: این دو عزیز ایرادهایی از تیم ملی فوتسال گرفته‌اند که به این تیم وارد است. قطعا از نقطه نظرات کارشناسی آنها و دیگر عزیزان استفاده می کنم و خدمت‌شان می رسم و پرسش‌هایی که دارم را مطرح می کنم، چرا که اعتقاد دارم برای رشد فوتسال کشور باید از همه نظرات استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه انتقادهایی که بی پایه و اساس باشد را قبول نمی کند، گفت: متاسفانه برخی گفته‌اند تورنمنت جایزه بزرگ برزیل سطح پایینی داشته است. بازیکنان و همراهان تیم ملی در این خصوص می توانند بهترین اظهارنظر را داشته باشند. همین روسیه‌ای که نایب قهرمان مسابقات شد کمتر از یک ماه دیگر به ایران می آید و خواهید دید که چه تیم خوبی است. آنهایی که فقط انتقاد می کنند بدانند کارشناسان، بازیکنان و عوامل تیم ملی نقطه نظرات‌شان را می بینند و دنبال می کنند و اگر حرف‌شان درست نباشد برای خودشان بد است.

وی افزود: نمی خواهم شکست تیم ملی فوتسال مقابل برزیل و آرژانتین را توجیه کنم ما نباید به این دو تیم می باختیم اما باختیم. من قبل از مسابقات گفته بودم تاوان استفاده از بازیکنان جوان را می دهم و به آنها میدان خواهم داد. اگر تاوان استفاده از بازیکنان جوان چهارمی در مسابقات جایزه بزرگ برزیل باشد، آن را قبول می کنم.

وی با انتقاد از این موضوع که اگر برخی بازیکنان اصلی تیم ملی مصدوم شوند و یا به علت حضور در مسابقات مختلف تحلیل بروند برای آنها جایگزین نداریم افزود: باید در کنار بازیکنان با تجربه به جوان‌ها هم میدان بدهیم. ما نباید یک تیم ملی داشته باشیم که فقط 6 و 7 بازیکن همسطح داشته باشد ما باید یک تیم کامل داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: ما در مسابقاتی چون تورنمنت برزیل هم به دنبال نتیجه بودیم و هم استفاده از بازیکنان جوان گرچه در نتیجه گیری هم بد نبودیم اما اعتقاد دارم جوانگرایی خوبی در تیم ملی صورت گرفت و همین برای من کفایت می کند و اصلا به حواشی کاری ندارم. مطمئن باشید اگر ما قهرمان هم می شدیم باز هم بودند افرادی که این قهرمانی را بی فایده بخوانند. من باز هم تاکید می کنم به اهداف خود رسیدیم و اگر بازیکنان جوان به روند خوبی که در پیش گرفته‌اند ادامه دهند در آینده بیشتر از آنها استفاده خواهیم کرد.

صانعی در خصوص نقش "جوراندیرو" در تیم ملی فوتسال گفت: ما از مشاوره‌های این مربی برزیلی به صورت رایگان در تیم ملی بزرگسالان استفاده می کنیم او نه در کوچینگ و نه در مسائل فنی تیم دخالت ندارد بلکه به آنالیز حریفان پرداخته و به ما مشاوره می دهد. در نهایت این من هستم که تصمیم می گیرم از نقطه نظرات فنی جوراندیرو استفاده کنیم یا نه چرا که او فقط مشاور فنی تیم ماست. اگر روزی به این نتیجه برسم که جوراندیرو به تیم کمک نمی کند، شک نکنید به همکاری او با خاتمه خواهم داد.

وی در واکنش به منتقدان جوراندیرو گفت: از آنجائیکه جوراندیرو یک مربی خارجی است از او ایراد می گیرند چه ایرادی دارد او به تیم ملی فوتسال رایگان مشاوره بدهد؟ آنهایی که انتقاد می کنند اگر جوراندیرو ایرانی هم بود انتقاد می کردند، چرا که برای آنها انتقاد راحت‌ترین کار است!

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان یادآور شد: این درست است جوراندیرو یک دوره ناموفق در تیم ملی فوتسال داشته است اما در سال های 2005، 2007 و 2009 با تیم امید ایران قهرمان بازیهای داخل سالن آسیا شده است. آن هم در شرایطی که حریفان با تمام قوا و ترکیب تیم ملی خود به مصاف تیم کشورمان آمده بودند. آنهایی که از جوراندیرو انتقاد می کنند یعنی در فوتسال ما یک دوره ناموفق هم نداشته‌اند؟