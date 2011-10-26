به گزارش خبرگزاری مهر، این پایگاه اینتنرنتی به نشانی www.raheabiabrisham.com آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به فیلم "راه آبی ابریشم" را در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

همچنین علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاع از سینماهای نمایش دهنده این فیلم (سانس های نمایش) به این پایگاه مراجعه کنند.

فیلم سینمایی "راه آبی ابریشم" به کارگردانی محمد بزرگنیا که از جمله آثار عظیم سینمای ایران به شمار می‌رود که به مرحله اکران رسید.

"راه آبی ابریشم" با استفاده از جلوه‌های ویژه میدانی و جلوه‌های ویژه رایانه ای تصویری تاثیرگذار از سفر یک ناخدا ایرانی در قرن چهارم هجری را به تصویر می کشد.

این فیلم که از محصولات بنیاد سینمایی فارابی به شمار می رود و از سوی حسن بشکوفه تهیه شده در گروه سینمایی آفریقای تهران به نمایش در می‌آید.

بهرام رادان، داریوش ارجمند، رضا کیانیان، پگاه آهنگرانی، پیام دهکردی، مهدی میامی، محسن حسینی، فرشید صمدی‌پور، هوشنگ قوانلو، محمدعلی قویدل، حمیدرضا میلاد، جمعی از بازیگران تئاتر و سینما، جمعی از بازیگران چین و تایلند و عزت‌الله انتظامی بازیگران این پروژه تاریخی هستند.

