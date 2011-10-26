70 درصد موقعیت کشور در معرض وقوع زلزله است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ضیایی فر ظهر چهارشنبه در سومین همایش ملی عمران شهری در سنندج افزود: در 30 سال اخیر ایران پیشرفت قابل توجهی در تولید علم داشته اما در زمینه ساخت و سازهای شهری و شهرسازی پیشرفتی نداشته و از دستاوردهای علمی به خوبی استفاده نمی شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ساختمانهای مسکونی و سازه های شهری با کمترین نظارت ممکنه در حال ساخت هستند و بدون رعایت آیین نامه های شهرسازی سازه های نا امن و ضعیفی در کشور ساخته می شود که در مقابل زلزله و حوادث غیر مترقبه هیچگونه استحکامی از خود نشان نمی دهند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله کشور ادامه داد: در چند سال اخیر از نظر معماری ساختمانها پیشرفت قابل محسوسی داشته اند اما تنها نقطه ضعف این سازه ها بحث نظارت بر ساخت آنهاست و تعداد عمده ای از ساختمانهای کشور در معرض زلزله قرار دارند.

ضیایی فر یادآور شد: بحث مقاوم سازی ساختمانها و ایمن سازی آنها در مقابل زلزله چند سالی است در کشور دنبال می شود و تاحدودی موفق نیز بوده و این نشان از توجه ویژه به عمران شهری و شهرسازی از لحاظ افزایش کیفیت فنی ساختمانهای امروزی دارد که باید با دقت و توجه بیشتری از سوی مسئولان دنبال شود.

در این همایش دو روزه 83 مقاله علمی پذیرفته شده از مجموع 430 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش مورد بررسی قرار می گیرد تا در آینده بتوان از آنها در مقوله عمران شهری و شهرسازی استفاده کرد.

سومین همایش ملی عمران شهری با حضور شهردار و اعضای شورای شهر سنندج، جمعی از مدیران کل ادارات مرتبط با موضوع عمران شهری و دانشجویان رشته عمران و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در محل سالن مجتمع فرهنگی هنری فجر این شهر در حال برگزاری است.