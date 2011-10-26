40 هنرمند در جشنواره پوستر دفاع مقدس گلستان رقابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عباسپور بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه معرفی نفرات برتر این جشنواره افزود: این جشنواره به مناسبت ایام هفته دفاع مقدس برگزار شد و بیش از 40 هنرمند در آن شرکت کردند.

وی اظهار داشت: در این جشنواره ارمغان قاسم‌پور مقام اول، نازنین رضایی مقام دوم، زهرا رضا عرب و صفا علایی مشترکا مقام سوم را کسب کردند.

مسئول واحد تجسمی حوزه هنری گلستان در ادامه افزود: داوران متشکل از آقایان بهروز طیبی‌فر، محسن صحتی و امیر میراسدالهی در ارزیابی این آثار اصالت ایده و طرح، رسانیدن مفهوم، صراحت و صداقت در اجرای اثر، توان تکنیکی و ... را مد نظر قرار داده‌اند.

وی در پایان گفت: نمایشگاهی از آثار برگزیده این جشنواره از اول آبان ماه به مدت دو هفته در محل نگارخانه سوره این مرکز راه‌اندازی شده است.