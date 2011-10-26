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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

بزرگیان خبر داد:

برنامه ریزی برای انجام سرشماری سال 95 به صورت الکترونیکی

برنامه ریزی برای انجام سرشماری سال 95 به صورت الکترونیکی

تهران - خبرگزاری مهر: معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه سرشماری سال 90 آخرین سرشماری دستی و مشاهده ای است، از برنامه ریزی برای انجام سرشماری سال 95 به صورت الکترونیکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بزرگیان در دومین جلسه شورای اداری استان تهران در سال جاری که صبح چهارشنبه در سالن همایشهای آب و فاضلاب استان برگزار شد، افزود: برنامه ریزی برای انجام سرشماری سال 95 به طور الکترونیکی در دست اقدام است.

وی با اشاره به امضای تفاهمنامه برنامه های تحول اداری در استان تهران، بیان کرد: تحول اداری 10 برنامه دارد که اولین برنامه آن با عنوان توسعه دولت الکترونیک دنبال خواهد شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ادامه داد: با بهره گیری از توسعه دولت الکترونیک، ارتباط پایگاه داده ها و اطلاعات سازمانها درباره مواردی مانند ساختمان، افراد، شغل و خودرو در سال 95 یک سرشماری الکترونیکی مطمئن در پیش داریم.

وی اظهار داشت: پیشنهاد شده در سرشماری امسال نیز بخشی از پرسشها حذف و از اطلاعات و داده پایگاههای موجود استفاده شود.

بزرگیان افزود: برنامه بعدی در حوزه تحول اداری، ساماندهی منابع انسانی است و با تفویض اختیار مناسب رئیس جمهور به استانداران و همکاری واحدهای سازمانی در استانها، این کار به خوبی پیش خواهد رفت.

کد مطلب 1444423

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