وظیفه اصلی دانشگاه اندیشمند پروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد نصری زر ظهر چهارشنبه در سومین همایش ملی عمران شهری در سنندج افزود: جهان بینی دنیای امروز تغییر کرده و دنیا در تلاش است تا از کل ظرفیتهای فکری جامعه استفاده کند تا بتواند با سرعت بیشتری با تغییرات و پیشرفتها هماهنگ شود.

وی در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: تقویت و گسترش فرهنگ پژوهش در میان جامعه و تقویت ارتباط بین دانشگاه و جامعه مهمترین اهداف برگزاری سومین همایش ملی عمران شهری است.

دبیر علمی سومین همایش ملی عمران شهری ادامه داد: اگر بخواهیم جامعه ای پویا داشته باشیم باید سعی کنیم همه مردم را به پژوهش وادار کرده تا بتوانند خود را با تغییرات روزمره و پیشرفتها و اندیشه های نو وفق دهند.

نصری زر به محورهای همایش ملی عمران شهری اشاره کرد و افزود: از منظرهای مختلفی می توان به موضوع عمران شهری نگاه کرد و آن را مورد مطالعه قرار داد اما مهمترین محورهای این همایش در قالب سه رشته مهندسی عمران و تاسیسات، معماری و شهرسازی و همچنین مدیریت شهری تعریف شده است.

وی در رابطه با محورهای تعیین شده برای بررسی در این همایش گفت: نگاه کردن به مسائل دنیای امروز نیازمند یک نگرش سیستمی است و باید ابعاد مختلف یک مسئله بررسی شود تا راه حلی پایدار و منسجم به دست آید.

دبیر علمی سومین همایش ملی عمران شهری یادآور شد: در این همایش فضایی ایجاد شده تا همه متخصصین امور شهری دور هم جمع شده و پژوهشهای گروهی بیش از پیش در کشور تقویت شود تا جنبه های مختلف عمران شهری به یک طرح پژوهشی و تحقیقی مطلوب تبدیل شود.

سومین همایش ملی عمران شهری با ارائه 83 مقاله پژوهشی در بخش مقالات و 145 مقاله در بخش پوستر پس از بررسی 430 مقاله ارسالی به دبیرخانه این همایش به مدت دو روز از چهارم آبان ماه سال جاری در سنندج در حال برگزاری است.