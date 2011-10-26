عدم حضور شهردار بندرعباس در جلسات شورای شهر بی احترامی به اعضاست

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر قریشی ظهر چهارشنبه در سیصد و پنجمین جلسه شورای شهر بندرعباس که قرار بود با حضور شهردار بندرعباس برگزار شود، با انتقاد از عدم حضور شهردار در جلسه بدون اطلاع قبلی عنوان کرد: عدم حضور به موقع شهردار در جلسات شورا دال بر بی توجهی به وظایف محوله قانونی است.

وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر باید از عدم شرکت شهردار در جلسات شورا مطلع باشند، افزود: عدم حضور شهردار در جلسات شورا حداقل در دوره سوم شورا نسبت به شهرداران گذشته بی سابقه بوده است.

قریشی اظهارداشت: بازدید از پروژه های عمرانی سطح شهر در معیت مسئولان استان و یا شهرستان بدون دعوت از اعضای شورا و یا بدون اطلاع انجام می شود.

وی در ادامه از نحوه برخورد شهردار و کارکنان زیرمجموعه وی گلایه کرد و افزود: تعدادی از شهروندان از نحوه برخورد شهردار، بعضی از کارکنان شهرداریهای مناطق و سازمانهای زیر مجموعه گلایه کرده اند که این رویه موجب افزایش نارضایتیها از نحوه خدمات دهی شهرداری شده است.

قریشی که ریاست سومین سال شورا را به عهده داشت، خواستار پاسخگویی شهردار در جلسه بعدی شورا در خصوص نبود روزهای آخر هفته در استان شد و افزود: شهردار در صورتیکه بخواهد از استان خارج شود باید با هماهنگی رئیس شورا باشد.

وی با بیان اینکه انتصابهای فامیلی جای شایسته سالاری را در شهرداری گرفته است، گفت: در برخی از انتصابها شهردار به خوبی عمل کرده اما متاسفانه در برخی از پستها شاهد حضور انتصابهای فامیلی هستیم که شایسته سالاری به فراموشی سپرده شده است.

عبدالله آبسواران نائب رئیس شورا که در نبود رئیس شورا ریاست جلسه را بر عهده داشت، با بیان اینکه برخی از سئوالات مطرح شده از سوی اعضای شورا مربوط به معاونتها و سازمانهای زیرمجموعه شهرداری است، افزود: اینکه شهردار به جلسات شورا احترام نمی گذارد مورد قبول است و معتقد هستم که شهردار باید رویه در پیش گرفته را عوض کند.

وی عنوان کرد: در صورت موافقت اعضای شورا می توانیم به شهردار اعلام کنیم که دو بار در ماه در جلسات شورا شرکت کرده و گزارش عملکرد خود را ارائه کند.

آبسواران با بیان اینکه شورای شهر نمی تواند در انتصاب پستهای خالی دخالت کند، تصریح کرد: شهردار باید تمهیداتی بیندیشد تا وضعیت پستهای خالی سازمانی در شهرداری مشخص شود.

عبدالرضا بنی نعیم دیگر عضو شورای شهر بندرعباس با بیان اینکه دیدار با شهردار و معاونین وی برای شهروندان مشکل است، افزود: در دوران استاندار سابق شهردار بیشترین جلسات را برگزار یا شرکت کرده تا جائیکه معاونین و معاونان آنها را درگیر این جلسات کرده است و فکر نکنم تاکنون نتیجه ای برای حال شهروندان داشته است.

وی عنوان کرد: متاسفانه برگزاری اینگونه جلسات موجب شده تا شهروندان برای دیدار با شهردار دچار مشکل شوند.

به گزارش مهر، محمدجواد سلطان زاده شهردار بندرعباس روز چهارشنبه در جلسه توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی که به ریاست استاندار و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شده بود شرکت داشت و بدون اطلاع به اعضای شورا در جلسه شورای شهر حضور نداشت.

تا کنون شهردار در بسیاری از جلسات شورای شهر با وجود اینکه اعضا از وی دعوت کرده بودند تا پاسخگوی برخی از مسائل و مشکلات شهر باشد، شرکت نکرده و موجب اعتراض اعضای شورا شهر شده بود.