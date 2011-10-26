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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

ساعت 16:30 امروز /

نشست تخصصی بررسی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در غرفه مهر برگزار می‌شود

نشست تخصصی بررسی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در غرفه مهر برگزار می‌شود

اولین نشست تخصصی با موضوع بررسی زوایای حقوقی تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی با حضور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عصر امروز در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز ساعت 16:30 میهمان اولین نشست تخصصی خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها خواهد بود.

موضوع این نشست بررسی زوایای حقوقی - سیاسی موضوع تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی است که رهبر انقلاب در سخنان خود در جمع جوانان استان کرمانشاه اشاره ای به آن داشتند.

نشست های تخصصی خبرگزاری مهر در طول برگزاری نمایشگاه مطبوعات هر روز عصر در محل این غرفه برگزار می شود.

در این نشست ها مهمانان به سوالات خبرنگاران و علاقمندان به مباحث نشست پاسخ خواهند گفت.

حضور در نشست های تخصصی غرفه خبرگزاری مهر برای عموم آزاد است.

کد مطلب 1444426

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