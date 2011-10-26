به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز ساعت 16:30 میهمان اولین نشست تخصصی خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها خواهد بود.

موضوع این نشست بررسی زوایای حقوقی - سیاسی موضوع تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی است که رهبر انقلاب در سخنان خود در جمع جوانان استان کرمانشاه اشاره ای به آن داشتند.

نشست های تخصصی خبرگزاری مهر در طول برگزاری نمایشگاه مطبوعات هر روز عصر در محل این غرفه برگزار می شود.

در این نشست ها مهمانان به سوالات خبرنگاران و علاقمندان به مباحث نشست پاسخ خواهند گفت.

حضور در نشست های تخصصی غرفه خبرگزاری مهر برای عموم آزاد است.