نمایشگاه اختصاصی ایران در قرقیزستان با محوریت خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این نمایشگاه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران از 5 تا 8 آذر در این کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه قرقیزستان کالاهای خود را از کشورهای همجوار و خصوصا ایران وارد می کند، تصریح کرد: مرغوبیت، بسته بندی و کیفیت کالای ایرانی در قرقیزستان و خصوصا استان اوش جایگاه ویژه ای دارد و این استان به لحاظ نزدیکی به ایران و موقعیت خاص جغرافیایی و نیز داشتن زمینه مستعد تجارت با کشورهای اطراف، یکی از بهترین مناطق آسیای میانه برای توسعه فعالیت شرکت های ایرانی است.

صفرزاده افزود: قرقیزستان در سازمان تجارت جهانی به عنوان تنها عضو در بین کشورهایCIS حضور دارد و دارا بودن ظرفیت واردات، وجود نیروی کار ارزان، داشتن مرکزیت تجاری در بین کشورهای همسایه و داشتن روابط سیاسی و اقتصادی مطلوب با ایران این کشور را به بازار هدف کالاها و خدمات ایرانی تبدیل کرده است.

وی اظهار داشت: محصولات صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات صنایع غذایی و بسته بندی، انواع مصالح ساختمانی، لوازم اداری و مبلمان، لوازم منزل و آشپزخانه، تجهیزات مرغداری و دامپروری و سیستم های پیشرفته آبیاری کشاورزی و محصولات آرایشی و بهداشتی، گروههای کالایی هستند که در این نمایشگاه در معرض دید قرار خواهد گرفت.