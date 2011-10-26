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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۰

علیرغم پیگیری مسئولان/

اعتبار جبران خسارت خشکسالی به گناباد اختصاص نیافته است

اعتبار جبران خسارت خشکسالی به گناباد اختصاص نیافته است

گناباد - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: متاسفانه علی رغم پیگیریهای مکرر از سوی مسئولان شهرستان تاکنون هیچ اعتباری بابت خسارات خشکسالی تخصیص نیافته و ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر جاهدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گناباد اظهار داشت: با توجه به خشکسالیهای پی در پی و کاهش نزولات آسمانی و به تبع آن پوک شدن پیاز زعفران تولید این محصول در شهرستان گناباد با کاهش 30 درصد نسبت به سال گذشته مواجه شده است.

وی افزود: در شهرستان گناباد 3 هزار و 500 هکتار مزارع زعفران وجود دارد که از این مقدار حدود 500 هکتار در مناطق کوهپایه ای بخش کاخک نیاز به آبیاری با تانکر دارند.

وی ادامه داد: آبیاری این مناطق از نیمه مهرماه سال جاری با 15 دستگاه تانکر آغاز شده است.

جاهدی تصریح کرد: به منظور حمایت از زعفرانکاران مناطق کوهپایه که قنوات آن با کاهش شدید آبدهی مواجه شده و یا بعضا خشکیده است، با تاکید کارگروه ستاد بحران و همکاری ادارات جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب شهری و روستایی و امور آب شهرستان و همچنین همکاری تعاونی تانکرداران مقرر شد آبیاری مزارع زعفران با تخفیف 30 درصد نسبت به بازار و با مشارکت و خودیاری مالکین به وسیله تانکر انجام شود.

وی میانگین برداشت زعفران در هر هکتار را حدود 3 کیلو گرم و رکورد شهرستان در مزارع آرمانی را هشت کیلو گرم ذکر کرد.

کد مطلب 1444430

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