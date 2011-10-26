ایران باید مدلی از حکومت اسلامی در حوزه نظارتی به دنیا عرضه کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در شورای اداری استان مرکزی افزود: دستگاه های نظارتی رسالت خطیری بر عهده داشته و همواره می کوشند تا با کمک به دستگاههای اجرایی و آشنا کردن جامعه مدیریتی کشور با قوانین و مقررات از تخلفات دستگاههای اجرایی در بخشهای مختلف اداری و اقتصادی بکاهند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به موقعیت ویژه استان مرکزی در کشور گفت: استان مرکزی به عنوان قلب تپنده ایران اسلامی سهم بسزایی در تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور دارد.

استاندار استان مرکزی گفت: دو هزار و 700 واحد صنعتی فعال در استان مرکزی توانسته اند با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر کشور وتحریمها همچنان روی پای خود بایستند واین گویای توان بالای صنعتی این صنایع است.

شعبانی فرد مازاد درآمد استان طی سالهای 88 و 89 را رقمی معادل 50 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: باید سهم 50 درصدی استان مرکزی از این مبلغ به استان برگردانده شود.

وی با تاکید بر ضروت اجرایی شدن اصل قانونی برگشت 50 درصد مازاد درآمد استانها به مجموعه هر استان یادآور شد: مازاد درآمد استان مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از 20 میلیارد تومان بوده است.