29 کشته و زخمی در مناطق مختلف/ حمله تروریستی به منزل نماینده آیت الله سیستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، یکی از افسران امنیتی عراق در شهر موصل گفت: در اثر انفجارخودروی بمبگذاری شده در منطقه "الزهور" در موصل سه سرباز کشته و سه غیرنظامی زخمی شدند.

وی افزود: در اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده دیگری در همین منطقه دو غیرنظامی کشته و شانزده نفر دیگر زخمی شدند، این انفجارها صبح امروز رخ داد.

از سوی دیگر یک منبع بیمارستانی در شهر موصل اعلام کرد که اجساد پنج نفر که سه نظامی در میان آنهاست به بیمارستان اصلی موصل انتقال یافته است.

یک افسر امنیتی در پلیس شهر حله نیز بیان کرد: افراد مسلح نیمه شب گذشته منزل شیخ "صفاء الموسوی" نماینده آیت الله سیستانی امام جمعه منطقه "النیل" در شمال شرق شهر" الحله" را منفجر کردند که در نتیجه آن همسر و دخترش کشته شدند و الموسوی به شدت از ناحیه سر و سینه زخمی شده است.

از سوی دیگر در اثر حمله مسلحانه در منطقه "الخضر" در منطقه "اسکندریه" در پنجاه کیلومتری جنوب بغداد یک سرباز عراقی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

یک منبع در پلیس عراق همچنین گفت: افراد مسلح در اواخر شب گذشته "علی المسعودی" وابسته به جریان صدر را ترور کردند.