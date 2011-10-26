به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، راه دسترسی شیب دار به مسجدالاقصی یک ساختار چوبی در مرکز است که عامل مناقشه پیچیده میان شهرداری شهر قدس و گروه هایی که نظارت بر بخشهای مسلمان و یهودی را در منطقه دیوار ندبه و مسجدالاقصی برعهده دارند بوده است.

این راه چوبی از دیوار ندبه تا مسجدالاقصی امتداد دارد. این راه شیب دار در سال 2004 به عنوان یک اقدام موقتی پس از سقوط راه پیشین بنا شد.

گفته شده است بازدید کنندگان غیر مسلمان و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی از این راه برای ورود به مجتمع مسجدالاقصی استفاده می کنند.

دستور شورای شهر به بنیاد میراث دیوار ندبه که بر امور میدان نزدیک این راه شیب دار نظارت دارد ابلاغ شده و گفته می شود که این بنیاد باید این ساختار را ظرف 30 روز تخریب و راه جدید را بنا کند.

این مسیر براساس یافته های مهندسان شهری و نیروهای آتش نشانی و امدادی خطرناک توصیف شده است. از این رو قرار است این مسیر با مواد غیر اشتغال زا ساخته شود.