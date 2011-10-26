به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سربخش روز چهارشنبه از غرفه خبرگزاری مهر در هیجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بازدید کرد.

وی دراین بازدید در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه ساختار وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: از وحدت اصولگرایان ناامید نیستیم، بخصوص اینکه هر چه به جلو می رویم وحدت بین نیروهای انقلاب افزایش پیدا می کند، البته بر این باورم که باید از اختلاف های جزئی نیز پرهیز شود چرا که دشمنان در صددند از این اختلافات جزئی سواستفاده کنند.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم با فهرست واحد شرکت خواهند کرد، افزود: البته احتمال اینکه فهرست های دیگر نیز ارائه شود، زیاد است اما اکثر اصولگرایانی که در سازوکار 8+7 تعریف شده اند با فهرست واحد در انتخابات شرکت می کنند.

عضو انجمن روزنامه نگاران مسلمان در ادامه این گفتگو به نقش و جایگاه مطبوعات در نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: معتقدم مطبوعات باید از اختلاف افکنی در جامعه پرهیز کنند و همواره بر وحدت و همدلی نیروهای انقلاب تاکید کنند، ضمن آنکه مهمترین وظیفه مطبوعات در حال حاضر تشویق مردم برای شرکت در انتخابات مجلس نهم است.

سربخش همچنین یکی دیگر از وظایف مطبوعات را انعکاس درست اخبار و رویدادهای منطقه دانست و اظهار داشت: مطبوعات و خبرگزاری ها در داخل کشور باید به صورت درست تمامی اخبار و رویدادهای منطقه را برای مردم منعکس کنند.