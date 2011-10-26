رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از جزیره آشوراده بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدزاده به همراه جمعی از مسئولان بخشهای شیلات، محیط زیست گلستان از جزیره آشوراده بازدید کرد.

علی اکبر پاسندی مدیرکل شیلات گلستان بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه این بازدید گفت: سایت پرورش میگوی گمیشان به آب دریای خزر نیاز دارد و نیاز در این حوزه برنامه ریزی شود.

عبدالرضا دادبود معاون عمرانی استاندار گلستان نیز با اشاره به طرح های گردشگری جزریره آشوراده گفت: در این منطقه هیچ ساخت و سازی صورت نخواهد گرفت.

وی اظهار داشت: طرح توریستی این جزیره تهیه شد و مجتمع های رفاهی نیز در بندرترکمن احداث می شود.

محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست کشور برای شرکت در اولین همایش بین المللی آتش سوزی عرصه های طبیعی به گلستان سفر کرده است.