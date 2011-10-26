  1. استانها
  2. گلستان
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از جزیره آشوراده بازدید کرد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از جزیره آشوراده بازدید کرد

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از جزیره آشوراده در غرب گلستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدزاده به همراه جمعی از مسئولان بخشهای شیلات، محیط زیست گلستان از جزیره آشوراده بازدید کرد.

علی اکبر پاسندی مدیرکل شیلات گلستان بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه این بازدید گفت: سایت پرورش میگوی گمیشان به آب دریای خزر نیاز دارد و نیاز در این حوزه برنامه ریزی شود.

عبدالرضا دادبود معاون عمرانی استاندار گلستان نیز با اشاره به طرح های گردشگری جزریره آشوراده گفت: در این منطقه هیچ ساخت و سازی صورت نخواهد گرفت.

وی اظهار داشت: طرح توریستی این جزیره تهیه شد و مجتمع های رفاهی نیز در بندرترکمن احداث می شود.

محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست کشور برای شرکت در اولین همایش بین المللی آتش سوزی عرصه های طبیعی به گلستان سفر کرده است.

کد مطلب 1444441

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها