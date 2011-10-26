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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۹

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مشاغل بومی زمینه ساز پیشرفت ایلام است

مشاغل بومی زمینه ساز پیشرفت ایلام است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: مشاغل بومی و محلی زمینه ساز پیشرفت و توسعه استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در دیدار با مردم روستای آب انار از توابع شهرستان آبدانان اظهار داشت: مشارکت مردم و مدیران در توسعه و پیشرفت شهرستان بسیار حائز اهمیت است.

وی با تأکید بر نقش اشتغالزایی پایدار در آبادانی منطقه، کسب مهارت را مهم ارزیابی کرد و افزود: با ایجاد مشاغل کوچک و خانگی، خواهیم توانست تحولی اقتصادی در منطقه پدیدار کنیم.

در ادامه این دیدار دهیار روستای آب انار به ارائه مشکلات و ظرفیتهای روستا پرداخت و خواستار احداث درمانگاه، رفع کمبود آب و تأمین زیرساختها در این روستا شد.

افتتاح سالن ورزشی شهدای آب انار با اعتبار 290 میلیون تومان و دیدار با خانواده شهید مرتضی حیدری از دیگر برنامه های استاندار در بازدید از روستای آب انار بود.

کد مطلب 1444444

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