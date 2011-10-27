دانشجویان مسلمان دانشگاه کالیفرنیا خواستار برگزاری دادگاه تجدید نظر شدند

ده دانشجوی مسلمان دانشگاه کالیفرنیا، آیروین که متهم به ایجاد اختلال در سخنرانی سفیر رژیم صهیونیستی شده بودند درخواست برگزاری دادگاه تجدید نظر کردند.

حکم این دانشجویان که از آن با عنوان پرونده آیروین یاد می شود به شدت مورد انتقاد فعالان حقوق بشر و مسلمانان قرار گرفته است.

براساس گزارشهای منتشر شده این دانشجویان اظهار داشتند قانونی که براساس آن دانشجویان به ایجاد اختلال عمدی در سخنرانی سفیر رژیم متهم شده اند مبهم و مغایر با قانون اساسی است.

فیفا حجاب بانوان فوتبالیست را بررسی می‌کند

نایب رئیس فیفا پیشنهاد موافقت هیئت رئیسه فیفا در رابطه با اصول کلی استفاده از حجاب اسلامی را در فدارسیون بین المللی انجمنهای فوتبال( فیفا) مطرح می‌کند.

علی الحسین نایب رئیس فیفا قرار است این موضوع را در جلسه کمیته اجرایی فیفا در ماه دسامبر (آذرماه) مطرح کند. فیفا پوشیدن روسری اسلامی و پوشاندن گردن را در سال 2007 با ادعای نگرانی هایی نسبت به ایمنی بازیکنان ممنوع کرد.

براساس بیانیه ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، پیشنهادهایی که به فیفا ارائه می شود باید استفاده امن از حجاب در بازی را تضمین کند، به رسوم فرهنگی بازیکنان زن از کشورهای اسلامی و همچنین مقررات فیفا احترام بگذارد.

محدودیت فرانسه برای حجاب مادران دانش آموزان

پس از ماهها بحث و گفتگو درباره ممنوعت حجاب مادران مسلمانی که فرزندان آنها در مدارس فرانسه تحصیل می‌کنند و آنها با حجاب اسلامی خود وارد مدرسه می‌شوند، دولت این کشور تصمیم گرفته به جای ممنوعیت کامل، راهبردهایی در این رابطه منتشر کند.

کلود گئان وزیر کشور فرانسه این هفته مجموعه راهبردهایی را با عنوان سکولاریسم و آزادی دینی ارائه کرده است. وی عنوان کرد ترجیح می دهد که به جای اعمال قوانین در رابطه با موضوع حجاب و روسری به انطباق و تطبق توجه کند.

فرانسه حجاب دانش آموزان مدارس را از سال 2004 ممنوع کرده است که این ممنوعیت دربرگیرنده ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی تمام ادیان است اما این قانون به طور مشخص درباره دختران مسلمان و مسئله حجاب آنها اجرایی شده است. گفته می شود این ممنوعیت ناشی از قانون جدایی دولت و کلیسا است که در سال 1905 تصویب شده است.

دختر محجبه از برنامه جمعی مدرسه‌ای در آمریکا کنار گذاشته شد

مقامات آموزشی مدرسه‌ای در تنسی آمریکا از حضور دانش آموز محجبه دبیرستان در یک برنامه جمعی به علت حجاب وی جلوگیری و علت را منافات حجاب با لباس متحدالشکل این برنامه عنوان کردند.

دمین زیتی دانش آموز سال اول دبیرستان راونوود در تنسی اظهار داشت: در طول برنامه های هفته " اسپریت" برای رژه بازگشت به مدرسه آماده می شدیم اما مسئول این برنامه به من گفت نمی توانم با روسری در این برنامه شرکت کنم.

وی افزود: برایش توضیح دادم که حجاب برای من یک مسئله دینی است و به واقع نمی توانم آن را از سرم درآورم.

مسلمانان اونتاریو در کانادا مناره‌های مسجدی را 10 متر کوتاه کردند

انجمن اسلامی مارکهام در اونتاریو کانادا تصمیم گرفته به نشانه حسن نیت در مقابل اعتراضهای صورت گرفته ارتفاع مناره‌های طرح مسجد پیشنهادی خود را کوتاه‌تر و دو گنبد آن را حذف کند، این درحالی است که مخالفان ساخت مسجد برای مسلمانان هنوز هم اشکالات و انتقاداتی در این رابطه طرح می‌کنند.

اقدام انجمن اسلامی مارکهام برای کوتاه کردن مناره ها با واکنشهای مثبتی رو به رو شده است ، اما برای عده ای از ساکنان و اعضای شورای شهر هنوز موضوعاتی چون ترافیک و ظرفیت کلی 2600 متر مربعی این مسجد حل نشده باقی مانده است.

دن هامیلتون عضو شورای این شهر اظهار داشت: تغییرات مثبت هستند اما این مناره ها هنوز هم بسیار بلند هستند و هیچ کارکرد حقیقی هم ندارند.

مسجد یخی در سوئد ساخته می‌شود

مدیر اجرایی هتل یخی در سوئد گفت: اگر طرحها براساس برنامه پیش بروند در نزدیکی کلیسای یخی، در کنار هتل یخی شهر یوکاسیروی در شمال سوئد تا زمستان آینده یک مسجد یخی نیز ساخته می‌شود.

ینگو برگویست مدیر اجرایی هتل یخی در سوئد اظهار داشت: ما رویکرد آزاد به مسائل داریم و در شهر یوکاسیروی طرفدار آزادی دینی هستیم.

در هتل یخی در شهر یوکاسیروی در شمال سوئد کلیسایی از یخ خالص بنا شده و در نخستین روز پس از کریسمس به "کلیسای سوئد" هدیه شده است.



مسلمانان آمریکا از جنبش تسخیر وال استریت حمایت کردند

گروههای مسلمان آمریکایی با پیوستن به هموطنان خود در اعتراض نسبت به عدم تساوی اقتصادی در این کشور به جنبش " وال استریت را تسخیرکنید" پیوستند تا با بی عدالتی اجتماعی در آمریکا مبارزه کنند.

آمریکایی گفت: ما به عنوان مسلمانان نیویورک اینجا جمع شده ایم تا همبستگی و حمایت خود را از جنبش "وال استریت را تسخیر کنید" اعلام کنیم.

هزاران نفر از آمریکایی ها در هفته ای اخیر علیه سیاستهای اقتصادی و قدرت نهادهای اقتصادی آمریکا به خیابان ها ریختند، آنها با استفاده از وب سایتهای رسانه های اجتماعی این حرکت اعتراضی را در سراسر آمریکا توسعه دادند.

وضعیت مسلمانان کلکته در هندوستان بررسی می‌شود

برای نخستین بار به منظور بررسی ریشه‌های عقب ماندگی جامعه اسلامی تحقیقاتی از سوی مسلمانان کلکته هندوستان برای مشخص کردن جایگاه اعضای جامعه اسلامی انجام می‌شود.

اطلاعات تجربی اندکی در سطح ایالت کلکته وجود دارد که براساس آن می توان درباره جایگاه جامعه مسلمان ابراز نظر کرد. تاکنون گزارش کمیته ساچار نیز تنها اشاره کوتاهی به مسئله درحاشیه ماندن مسلمانان داشته است.

کمیته دولتی ساچار از سوی نخست وزیر هند برای بررسی وضعیت مسلمانان هند تشکیل شد تا به ارائه تصویر حقیقی از وضعیت نابسامان مسلمان این کشور بپردازد. این کمیته به دنبال پیشنهاد راجیندر ساچار وزیر دادگستری هندوستان تشکیل شد از این رو نام آن به کمیته ساچار شهرت یافت.

مسلمانان "اسلام‌هراسی" رمان جدید میلر را شرم آور دانستند

مسلمانان آمریکا اعتقاد دارند بیان اینکه رمان جدید فرانک میلر جامعه اسلامی را هدف گرفته، نیاز به هیچ ظرافت و دقت خاصی ندارد، خالق داستانهای مصور مشهوری که پایه و اساس فیلمهای هالیوودی را تشکیل داده اخیرا کتابی با عنوان " ترور مقدس" منتشر کرده و طی آن دیدگاههای اسلام هراسانه خود را ارائه کرده است.

فرانک میلر نویسنده و کارگران آمریکایی با جنجال چندان بیگانه نیست، داستانهای وی که دربرگیرنده سریالهای کوتاه و مشهور بتمن، بازگشت شوالیه سیاه و داستانهای مصوری چون شهر گناه و 300 که به فیلم تبدیل شد معمولا به بخش تاریک جامعه پرداخته است.

داستان اثر جدید میلر وقایع پس از یازدهم سپتامبر را روایت می کند و قهرمان این اثر به نیروهایی که عازم خنثی کردن طرحهای القاعده هستند، ملحق می شود. برای بسیاری این اثر تنها انعکاس نگرانی عمومی در بخش فیلم و سینما و سرگرمی است اما مسلمانان این داستان را اسلام هراسانه دانسته اند.

راه دسترسی شیب دار به مسجدالاقصی تخریب می‌شود

شورای صهیونیستی شهر قدس اعلام کرد با تخریب مناقشه برانگیز راه دسترسی شیب دار به مجتمع مسجدالاقصی موافقت کرده است، اقدامی که می تواند خشم مسلمانان را در پی داشته باشد.

این راه چوبی از دیوار ندبه تا مسجدالاقصی امتداد دارد. این راه شیب دار در سال 2004 به عنوان یک اقدام موقتی پس از سقوط راه پیشین بنا شد. گفته شده است بازدید کنندگان غیر مسلمان و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی از این راه برای ورود به مجتمع مسجدالاقصی استفاده می کنند.

دستور شورای شهر به بنیاد میراث دیوار ندبه که بر امور میدان نزدیک این راه شیب دار نظارت دارد ابلاغ شده و گفته می شود که این بنیاد باید این ساختار را ظرف 30 روز تخریب و راه جدید را بنا کند. این مسیر براساس یافته های مهندسان شهری و نیروهای آتش نشانی و امدادی خطرناک توصیف شده است. از این رو قرار است این مسیر با مواد غیر اشتغال زا ساخته شود.

ائمه جماعات امارات خطبه‌های آموزشی حج ایراد می‌کنند

وزارت امور دینی و خیریه دوبی به عنوان بخشی از برنامه‌های فرهنگی خود برای امسال از تمام مساجد دوبی و مساجد سراسر امارات خواست در فصل حج پس از اقامه نماز، ائمه جماعات سخنرانی خود را با محوریت حج ایراد کنند.

قرار است تفاسیر جزئی و گام به گامی درباره تمام مناسک حج با استفاده از تکنیکهای تصویری ، علمی و پیشرفته در مساجد ارائه شوند که این امر دربرگیرنده آموزش مناسک حج از "الف" تا "ی" به مردم مسمان است تا بتوانند این رکن مهم را بدون کوچکترین اشتباهی انجام دهند.

زائران تا 15 محرم عربستان را ترک کنند

وزیر حج عربستان اعلام کرد به منظور جلوگیری از اقامت بیش از حد در عربستان، خطوط هوایی موظف هستند تضمین مالی فراهم کنند که تا 15 محرم ، 10 دسامبر ( 19 آذر ماه) زائران را به کشورهای خود منتقل کنند.

دکتر فؤاد بن عبدالسلام فرسی وزیر حج عربستان اظهار داشت: این اقدام از سوی سازمان هواپیمایی مدنی اجرا خواهد شد چرا که این سازمان مسئول حمل و نقل هوایی است. این اقدام از سوی کمیته هایی متشکل از چند سازمان از جمله وزارت حج پیشنهاد شده است.

وی در ششمین کارگاهی که برای برنامه ریزی جمرات حج امسال برگزار شد سخنرانی می کرد و اظهار داشت که این وزارت خانه تمام تدارکات لازم را برای زائران به منظور اجرای حج به عمل آورده است.

استفاده از گاز مایع در تمام اماکن مقدس عربستان ممنوع اعلام شد

رئیس نیروهای پدافند غیرنظامی عربستان استفاده از گاز مایع را برای پخت و پز در اماکن مقدس در طول موسم حج ممنوع اعلام کرد.

سپهبد سعد بن عبدالله التویجری رئیس نیروهای پدافند غیرنظامی عربستان گفت: با هماهنگی صورت گرفته میان تمام گروه های امنیتی، از ورود هرگونه گاز برای پخت و پز به داخل اماکن مقدس جلوگیری می شود.

وی افزود: یک تیم امنیتی از نیروهای پدافند غیرنظامی به سرکشیهایی در چادرهای زائران می پردازند تا اطمینان حاصل کنند هیچ سیلندر گاز یا گاز پخت و پز مورد استفاده قرار نمی گیرد. این ممنوعت در تمام ساختمانها و دفاتر دولتی در اماکن مقدس بدون هیچ استثنایی قابل اجرا است.

حسگرهای تشخیص گاز در ایام حج فعال می‌شوند

مقامات حج عربستان امسال برای نخستین بار اقدام به نصب حسگرهایی برای تعیین سطح گاز و آلودگی در تونلها و اماکن بزرگ گردهمایی در طول حج کرده اند.

براساس اظهارات محمد عبدالله القرنی فرمانده نیروهای پدافند غیرنظامی حج، آنچه که این حسگرهای تعیین دود سمی ضبط می کنند برای فرماندهان ارسال می شود تا آنها اقدامات ضروری را در صورت بالابودن میزان گازی که برای زائران خطرناک است انجام دهند.

مسلمانان مسکو از قربانی در اماکن عمومی منع شدند

شهرداری مسکو از مسلمانان روسیه خواست اعمال ذبح حیوانات را به مناسبت عید قربان به کشتارگاهها و یا خارج شهر منتقل کنند.

امسال مسلمانان مسکو عید قربان را روز 6 نوامبر ( 15 آبان) برگزار می کنند. مقامت مسکو مسلمانان این شهر را از ذبح حیوانات برای قربانی روز عید قربان در فضای باز منع کرده اند. مسلمانان مسکو نیز به طور جمعی با این محدودیت موافقت کرده و اظهار داشتند که ذبح حیوانات را به اماکن مناسب منتقل می کنند، اما در عین حال این نکته را مورد تأکید قرار داده اند که دسترسی آنها به تسهیلات لازم برای پاسخ به نیازهایشان کافی نیست.

برخی مسلمانان اظهار داشتند که اگر شهرداری مسکو اماکنی را برای این منظور در اختیار آنها می گذاشت شرایط بسیار بهتر می شد، چرا که قربانی کردن برای مسلمانان به عید قربان محدود نمی شود.