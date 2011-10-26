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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

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دیدار میقاتی و حریری در ریاض/ سر شاخ شدن دو نخست وزیر

دیدار میقاتی و حریری در ریاض/ سر شاخ شدن دو نخست وزیر

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: در جریان مراسم ولیعهد عربستان در ریاض نجیب میقاتی و سعد حریری نخست وزیران فعلی و پیشین لبنان خوش و بشی با هم داشتند که چندان دوستانه به نظر نمی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه النهار لبنان امروز تصویری را از خوش و بش میقاتی و حریری چاپ کرد که پشت پرده آن مسائل بسیاری نهفته است.


حریری و میقاتی در مراسم تدفین ولیعهد عربستان

در این تصویر میقاتی و حریری که برای مراسم درگذشت ولیعهد سعودی در ریاض حضور پیدا کرده اند، با هم سلام و احوالپرسی دارند که چندان دوستانه نیست.

این دو شخصیت لبنانی هر دو اهل سنت بوده و پایگاه اصلی جریانشان در طرابلس قرار دارد. نکته مهمتر اینکه میقاتی در جریان تشکیل دولت جدید لبنان با اختلاف چند رای مکلف به تشکیل دولت شد و مانع از تشکیل مجدد دولت توسط حریری شد.

این در حالی بود که حریری بسیار امیدوار بود پس از سقوط دولتش بتواند مجددا در راس هرم قدرت سیاسی لبنان قرار بگیرد.

کد مطلب 1444446

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