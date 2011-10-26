دیدار میقاتی و حریری در ریاض/ سر شاخ شدن دو نخست وزیر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه النهار لبنان امروز تصویری را از خوش و بش میقاتی و حریری چاپ کرد که پشت پرده آن مسائل بسیاری نهفته است.



حریری و میقاتی در مراسم تدفین ولیعهد عربستان

در این تصویر میقاتی و حریری که برای مراسم درگذشت ولیعهد سعودی در ریاض حضور پیدا کرده اند، با هم سلام و احوالپرسی دارند که چندان دوستانه نیست.

این دو شخصیت لبنانی هر دو اهل سنت بوده و پایگاه اصلی جریانشان در طرابلس قرار دارد. نکته مهمتر اینکه میقاتی در جریان تشکیل دولت جدید لبنان با اختلاف چند رای مکلف به تشکیل دولت شد و مانع از تشکیل مجدد دولت توسط حریری شد.

این در حالی بود که حریری بسیار امیدوار بود پس از سقوط دولتش بتواند مجددا در راس هرم قدرت سیاسی لبنان قرار بگیرد.