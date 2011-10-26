22 هزار شغل در قم ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم جشن توانمندسازی و خودکفایی هزار و 110خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان قم که با حضور سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار داشت: امسال ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی در کشور مصوب شده است که سهم استان قم در این میان ایجاد 35 هزار شغل است.



وی با بیان این که از اول امسال تا کنون 22 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شده است، افزود: این ظرفیت در استان وجود دارد که با همت، بیش از این میزان را تا پایان امسال محقق کنیم.



موسی پور در ادامه به آمار ایجاد فرصت های شغلی در استان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: قم در سال گذشته ایجاد 15 هزار شغل را تعهد کرده بود اما در پایان 25 هزار فرصت شغلی محقق شد و این رقم برای کل کشور بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ایجاد یک میلیون و 700 هزار شغل بود که منجر به کاهش 2.5 درصدی نرخ بیکاری در کشور شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالگرد سفر رهبری به قم اشاره کرد و بیان داشت: در سالگرد سفر رهبری به قم درخواست های زیادی از سوی اقشار مختلف مردم اعم از دانش آموزی، دانشجویی، طلاب و روحانیون، اصناف و ... برای برگزاری جشن های سالگرد سفر داشتیم.



استاندار قم ادامه داد: این موضوع با حجت الاسلام محمدی گلپایگانی مطرح شد اما بعد از آن، وی بیان کردند که مقام معظم رهبری راضی به زحمت مردم و برگزاری جشن تحت عنوان سالگرد سفر نیستند و خواستند در این ایام اگر مصوبه و پروژه‌ای که قرار است مردم از ثمرات آن بهره مند شوند، انجام شود.



وی یادآور شد: امسال در ایام سالگرد سفر رهبری بیش از 150 پروژه یا به بهره برداری رسید و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.



موسی پور در ادامه به برکات سفر رهبری به قم اشاره و تصریح کرد: این سفر در کنار برکات معنوی و علمی در عرصه فکری و عملی که پیش پای حوزه علمیه و قشر فکور جامعه گذاشت، برکات بسیاری برای عمران و آبادانی قم داشت.



وی با بیان این که در حال حاضر قم در همه زمینه‌ها دارای رشد چشم گیری است، اظهار داشت: با عنایت به همت دولت و تلاش مسئولان ما شاهد رشد همه جانبه قم هستیم و سفر رهبری شتاب رشد عمران و آبادانی استان را بیشتر کرد.

