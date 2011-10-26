سارقان طلافروشیهای علی آباد دستگیر شدند

سرهنگ موسی مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سارقان مردادماه سال جاری اقدام سرقت از طلافروشی در منطقه کرده بودند.
وی اظهار داشت: پس از کسب اطلاع از سرقت موضوع در دستور کار اداره آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی عنوان کرد: با هماهنگی مراجع قضایی و تلاش شبانه روی ماموران پلیس آگاهی و اطلاعاتی سارقان هفته جاری دستگیر شدند.
سرهنگ مومنی بیان داشت: پرونده این سارقان برای رسیدگی تحویل مقامات قضایی شد.
به گزارش مهر، این سارقان در مرادماه سالجاری از یک باب طلافروشی در شهرستان علی آباد کتول کرده بود.
همچنین یک سال قبل از این ماجرا نیز سرقت مسلحانه ای در فاضل آباد رخ داد و سارقان حدود 2.5 کیلوگرم طلا سرقت کرده بودند.
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