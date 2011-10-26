سایه سنگین اختلاس بر اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، در اینکه فساد مالی در هر سطحی کاری مذموم و ناپسند بوده تردیدی نیست اما اقتصاد کشور نیازمند حمایت بانکها برای خروج از شرایط دشوار کنونی است، شرایطی که تحریم کشورهای مختلف و فضاسازی دشمنان نظام مشکلاتی را برای سرمایه گذاری و خودنمایی پتانسیل های عظیم نهفته اقتصادی در کشور ایجاد کرده است.

در این فضا اطمینان، ریسک و حمایت می تواند فضای اقنصادی کشور را تلطیف نماید، اما متاسفانه سایه سنگین اختلاس اخیر صورت گرفته بر روند اعطای تسهیلات بانکی و گشایش های اعتباری کاملا احساس می شود.

به راستی صنعتگران در فضای کنونی اگر از حمایتهای بانکی محروم شوند، زیانهای پنهانی ناشی از رکود اقتصادی قطعا بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده در اختلاس اخیر است. کشور نیازمند کار، تلاش، اعتماد و حمایت در سال جهاد اقتصادی است و اگر در گوشه ای به هر دلیلی اشتباهی رخ داده است نباید این اشتباه عامل ترس و دلهره مدیران شود و از ترس غلط املایی دیگر دیکته ای نوشته نشود.

در فضای کنونی و با توجه به قاطعیت پیگیری دستگاه قضایی کشور و اطلاع رسانی مستمر که نشان دهنده عزم جدی نظام در برخورد با اختلاس صورت گرفته است، باید فعالیتهای اقتصادی مسیر طبیعی خود را طی کند نه اینکه در فضای تحریم های بین المللی، صنعتگران ناخواسته با تحریم های داخلی ناشی از ترس از خطا روبرو شوند.

اخیرا درهمسویی با برخی اشتباهات مدیریتی، برخی بانکها با صدور بخشنامه های داخلی از پرداخت کلیه تسهیلات ریالی و ارزی جلوگیری کرده اند و درست مخالف دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی، چند روزی است یکی از بانکهای کشور که از بانک های مهم در حوزه تسهیلات ارزی بوده است از کلیه گشایش ها جلوگیری کرده و اجازه برخورداری از این تسهیلات را به صنعتگران و تولیدکنندگان نمی دهد.

هرچند عده ای معتقدند به نفوذ برخی عوامل دیگر مانند مافیای ارز و سکه یا برخی فرصت طلبان برای افزایش قیمت تولیدات داخلی را دخیل در این نوع تصمیمات می دانند ویا عده ای هم برای زمین خوردن دولت در این شرایط اقتصادی بنابر تنگ تر کردن فضا و فشار بر چرخه اقتصاد، این عوامل را به وجود می اورند، اما شکی نیست به هر دلیلی، دراین شرایط تنها فرصت طلبان همیشگی سود خواهند برد و هیچ گروهی به اندازه سرمایه گذاران واقعی و پاکدست در این ماجرا متضرر نخواهند شد.

ضمن اینکه می توان به این دلایل برخی فضاهای ترس ایجادشده در میان بانک ها را اضافه کرد که باید با تلطیف اوضاع و بازگشت به شرایط آرامش اقتصادی، هر چه زودتر سایه وحشت و رکود متاثر از اختلاس و تخلف اخیر اقتصاد کشور رخت بربندد.