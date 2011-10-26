به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در مراسم اختتامیه نمایشگاه صادرکنندگان نمونه ایران گفت: با تشکیل جلسات مشترک کارگروه صادرات و شورای عالی پول و اعتبار به زودی اعتبار مصوب جذب و مشکلات صادرکنندگان برطرف می‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: با اهتمام معاون اول رییس جمهور در خصوص رفع مشکلات صادرکنندگان و همچنین تحقق وعده وزیر صنعت، بر اساس تشکیل جلساتی که کارگروه صادرات با شورای عالی پول و اعتبار داشته به زودی مشکلات پیرامون صادارت برطرف می‌شود.

وی در ادامه از حضور بخش خصوصی در نمایشگاه صادرات استقبال کرد و اظهار داشت: نمایشگاه امسال با توجه به مشارکت و حضور مسئولان عالی رتبه اقتصادی کشور از ویژگی خاصی نسبت به سالهای گذشته برخوردار بوده است.

کرمانشاهی در ادامه تلاطم بازار نرخ ارز و تصمیم گیری‌های پی در پی در این باره را یکی از عوامل اصلی مشکلات صادرکنندگان خواند و گفت: عدم تثبیت نرخ ارز باعث چالش‌های جدی در حوزه صادرات شده است.

به گفته وی، باید نرخ ارز به گونه ای تعیین شود که منافع صادر کنندگان نیز تأمین شود.کرمانشاهی در ادامه از عدم پرداخت تمامی تسهیلات بانکی تعیین شده بر اساس بسته سیاستی نظارتی پولی بانک مرکزی در سال گذشته خبر داد و گفت: از مجموع 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان در سال گذشته تنها 3 هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

کرمانشاهی اظهار داشت: امسال نیز 10 درصد از مجموع کل اعتبارات بانکی به صادرات اختصاص داده شده است اما بانکها در این زمینه اهمال‌کاری می‌کنند.

به گزارش مهر، نمایشگاه صادرکنندگان نمونه ایران عصر امروز به کار خود پایان داد.