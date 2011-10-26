پوشش خطوط لوله انتقال نفت تعویض می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امیر سرداری گودرزی ظهر چهارشنبه در حاشیه دومین گردهمایی مهندسی خوردگی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت، در گفتگو با خبرنگاران افزود: تعویض پوشش خطوط لوله همزمان با عملیات پیگ رانی هوشمند از هفت سال گذشته آغاز شده و پوشش نواری خطوط لوله کشور که نیاز به تعویض دارند با پوششهای رنگی جایگزین می شود.

گودرزی، تعویض پوشش خطوط لوله را انقلابی در زمینه مهندسی خوردگی خطوط لوله دانست و ادامه داد: این پوششها در مقایسه با پوششهای نواری دارای چسبندگی، یکنواختی، طول عمر، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در مقابل تنش خاک بسیار بالاتری هستند.

وی همچنین از حمایت کارخانه های سازنده پوششهای رنگی خبر داد و افزود: به منظور رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به کشورهای خارجی در زمینه تولید پوشش خطوط لوله، کارخانه های سازنده را با ارائه اطلاعات فنی، اعزام کارشناسان، تست تولیدات و تعامل بیشتر با آنان حمایت می کنیم.

معاون فنی مدیر خطوط لوله، با اشاره به ساخت جرثقیل 30 تنی در داخل کشور به همت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت، یادآور شد: در حال حاضر یک نمونه از این دستگاه به طور کامل ساخته شده و در تلاش هستیم با سرمایه گذاری در این زمینه، تولید این دستگاه را بومی سازی کرده و کشور را از خرید آن از کشورهای خارجی بی نیاز کنیم.

گودرزی به خرید تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین برای مناطق یازده گانه اشاره کرد و گفت: ترانس هوشمند در سه منطقه مرکزی، شمالغرب و خوزستان به صورت پایلوت پیاده سازی می شود تا پس از آن در بقیه مناطق نیز اجرا شود همچنین هشت دستگاه لجن کش نیز خریداری شده و تا چند ماه آینده در اختیار مناطق قرار می گیرد.

وی، ادامه پیگ رانی هوشمند خطوط لوله و تعیین میزان خوردگی داخلی و خارجی آنها، تعویض پوشش خطوط لوله، برگزاری همایش مهندسی خوردگی و جذب نیروهای نخبه را از دیگر برنامه های معاونت فنی برای سالهای آینده عنوان کرد.