به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد ظهر چهارشنبه در جمع مردم سرایان گفت: مردم این شهرستان همواره در طول تاریخ موجب عزت، برکت و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده اند.

وی تاکید کرد: بیش از 2 هزار سال است که مردم این دیار نسل به نسل در قلب کویر ایستاده اند و همچنان استوار به راه خود ادامه می دهند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه پیامبران بشریت را به بندگی خدا دعوت می کنند، اظهار کرد: بندگی خدا تنها راه سعادت و رها شدن از دل بستگی های دنیایی است.

وی آزادی حقیقی انسان را رها شدن از غیر و رسیدن به ملکوت بی پایان بندگی دانست و گفت: چرا هرکس که مخالف سیاست های آمریکاست به وی عنوان تروریست لقب داده می شود اما صهیونیست فاسد با کمک بزرگ مدال صلح دریافت می کند.

رئیس دولت دهم عنوان کرد: سردمداران زر و زور بندگی خدا را فراموش کرده اما ایران اسلامی با گذشت 30 سال عزتمند و شکست ناپذیر است زیرا بندگی خدا را پذیرفته است و امروز آزادترین ملت های جهان، کشور ایران است.

وی تصریح کرد: هیچ قدرت، شخص و گروهی قادر نیست اراده و رای خود را به ملت ایران تحمیل کند زیرا ملت ایران به خدا پیوسته است.

احمدی نژاد گفت: امروز همه باید دست در دست هم و با همدلی و کار مضاعف عقب ماندگی ها و نیازهای کشور را برطرف کنیم.

وی با بیان به اینکه دشمنان نمی خواهند ایران ساخته شود، تاکید کرد: در این صورت راه سلطه برکشور بر آنها بسته می شود و در زمینه عمران و آبادانی ایران هم اکنون سنگ اندازی می کنند اما ملت ایران برای ساختن کشور بیش از گذشته مصمم است.

رئیس جمهور به مصوبات دولت در سه سفر قبلی به خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در این سفرها برای عمران و آبادانی سرایان 173 پروژه تصویب شده است که تاکنون 98 پروژه اجرایی، 58 پروژه در حال پیگیری و 17 پروژه هنوز اجرایی نشده است.

وی از رسیدگی به موانع مصوبات اجرایی نشده این شهرستان در جلسه هیئت دولت خبر داد و گفت: تا پایان دولت دهم تمامی پروژه های مصوب دولت در این شهرستان اجرایی می شود.

احمدی نژاد برای احداث دانشگاه و حوزه علمیه در شهرستان سرایان قول مساعد داد و گفت: برای تجهیزات و پزشک بیمارستان این شهرستان اعتبار اختصاص می یابد تا هرچه زودتر این پروژه به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: در جلسه هیئت دولت احداث پروژه راه آهن بیرجند به مشهد را تصویب خواهیم کرد تا شهرستان های بشرویه، سرایان و فردوس از آن بهره مند شوند.