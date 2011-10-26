دسترسی به محل یادمان شهدای میمک تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیمانی در این ارتباط اظهار داشت: به همین منظور بیش از هشت هزار متر مکعب خاکبرداری همراه با رگلاژ، تسطیح و غلطک کوبی در طول این چهار کیلومتر صورت گرفته است.

وی بیان داشت: همچنین راهداران این اداره کل به منظور بهسازی محل یادمانهای دفاع مقدس با استفاده از 10 دستگاه ماشین آلات راهسازی اقداماتی از قبیل تسطیح، رگلاژ، آب پاشی و غلطک کوبی پارکینگ و محوطه یادمانهای شهدای میمک و قرارگاه لشکر حضرت امیر(ع) در منطقه بانروشان، نصب تابلوهای اطلاعاتی یادمانهای شرهانی، قلاویزان و نقطه ایثار در محور ایلام- مهران- دهلران و آبرسانی به محل یادمانها در شهرستانهای مهران و دهلران را انجام دادند.

مدیر کل راه و ترابری استان ایلام عنوان کرد: هم اکنون حذف نقاط حادثه خیز استان ایلام در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: به همین منظور 20 نقطه حادثه خیز در استان حذف می شوند.

