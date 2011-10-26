یک هزار نقطه بحرانی خطوط لوله انتقال نفت خام تعمیر شد

سیامک سیف در حاشیه دومین گردهمایی مهندسی خوردگی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با انجام پیگ رانی هوشمند بیش از 9 هزار کیلومتر خط لوله، هزار نقطه بحرانی یعنی نقاطی که دارای خوردگی بالای 70 درصد بودند، شناسایی و تعمیر شد.

سیف با بیان اینکه این عملیات تا پیگ رانی کامل خطوط لوله ادامه دارد ادامه داد: در فاز سوم نیز بیش از شش هزار کیلومتر از خطوط که شامل خطوط جدید و خطوطی که بیش از پنج سال از بازرسی آنها گذشته، پیگ رانی می شود.

وی با بیان اینکه انجام پیگی رانی هوشمند کمک بزرگی در راستای شناسایی نقاط خوردگی خطوط لوله بوده است، تصریح کرد: اگر این نقاط شناسایی و تعمیر نمیشد، نشتیهای فراوانی به همراه خسارتهای جبران ناپذیر رخ می داد.

رئیس خدمات مهندسی خوردگی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بیان کرد: همزمان با پیگی رانی هوشمند، تعویض پوشش نواری خطوط لوله با پوششهای رنگی نیز انجام می شود که تحول بزرگی در زمینه پیشگیری از خوردگی خطوط لوله است.

سیف، آنلاین کردن ایستگاه های حفاظت کاتدی را از دیگر اولویتهای خدمات مهندسی خوردگی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر کارهای مقدماتی این امر در سه منطقه عملیاتی شمال غرب، جنوب شرق و خوزستان آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال آینده بتوانیم در مناطق دیگر نیز این کار را شروع کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر350 ایستگاه حفاظت کاتدی در سطح کشور وجود دارد و هدف از آنلاین کردن این ایستگاه ها گذر از حالت سنتی نگهداری ایستگاه ها، کنترل و داشتن اطلاعات آنها به صورت لحظه ای و آنلاین است.