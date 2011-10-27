تأکید واتیکان بر اصلاح نظام اقتصادی جهان/حذف تشریفات از گفتگوهای دینی

گفتگوی دینی با تشریفات صرف به جایی نمی‌رسد

یک کارشناس مستقل حقوق بشر در سازمان ملل با اشاره به ضرورت حضور زنان در گفتگوهای دینی، بر نقش مهم جوامع بین دینی به منظور مقابله با عدم تساهل و تبعیض و همچنین ارتقای درک میان پیروان مختلف ادیان تأکید کرد.

هاینر بیله فلد کارشناس حقوق بشر در سازمان ملل در سومین کمیته مجمع عمومی سازمان ملل که به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و انسانی اشاره می کند گفت: رویاروییهای عادی میان افراد و گروه ها اگر براساس مساوات نباشد نمی تواند به تقویت درک دوجانبه کمک کند.

وی افزود: جوامع بین دینی نقش مهمی در تلاشهایی که می توان برای رفع تعصب و باورهای نادرست انجام داد برعهده دارد تا این وضعیت به رنجش، هراس، وحشت، انزجار، خصومت، خشونت و سوء استفاده های حقوق بشری منتهی نشد.

استفاده از رسانه‌های مدرن برای ارتقای درک دینی مورد تأکید قرار گرفت

طی نخستین روز همایش بین المللی گفتگوی ادیان که از دوشنبه 2 آبان در دوحه قطر آغاز شده استفاده از اطلاعات مدرن و رسانه‌های اجتماعی برای ترویج گفتگو میان پیروان ادیان و فرهنگهای مختلف مورد تأکید قرار گرفت.

سخنرانها در نخستین روز از همایش بین المللی گفتگوی ادیان دوحه بر اهمیت گفتگو تأکید کرده و اظهار داشتند که گفتگو برای تقویت صلح و ثبات جهانی ضروری است.

حسن بن عبدالله غنیم وزیر دادگستری قطر عنوان کرد: گفتگو میان پیروان ادیان مختلف یک ایده وهمی نیست، این ایده کاملا عملی است و می تواند همزیستی صلح آمیز را با کرامت، عدالت، صلح و امنیت ارتقا دهد.

واتیکان خواستار اصلاح نظامهای اقتصادی جهان شد

واتیکان خواستار اصلاح نظامهای اقتصادی جهان شد و بر این اساس پیشنهاد خود را برای تأسیس یک سازمان جهانی سیاسی ارائه کرد .

شورای پاپی صلح و عدالت به منظور ایجاد یک نظم نوین جهانی در عرصه اقتصاد آن هم براساس اخلاق و دستاوردهای جهانی خیر مشترک پیشنهادی ارائه کرده است.

این پیشنهاد براساس بخشنامه پاپی سال 2009 ارائه شده که طی آن پاپ بندیکت شانزدهم داشتن ذهنیت سود به هر قیمتی را تقبیح کرده و خواستار مسئولیت پذیری برای رکود اقتصادی جهان شده است.

واتیکان جشن دیوالی را به پیروان آیین هندو تبریک گفت

شورای گفتگوی بین ادیان واتیکان به مناسبت فرارسیدن جشن دیوالی پیروان آیین هندو پیامی ارسال کرده و طی آن آزادی دینی را راه حل تمام رویاروییهایی دانسته که با انگیزه دین صورت می‌گیرد.

مراسم جشن دیوالی که از سه تا پنج روز برگزار می شود امسال روز 26 اکتبر ( 4 آبان) ماه خواهد بود. جشن دیوالی، یکی از مهمترین اعیاد تقویم هندو است که به جشن نورها شهرت دارد و نمادی از پیروزی خیر بر شر است. این جشنواره پنج روزه بر اساس گاهشماری هندی، در روز پانزدهم کارتیکا آغاز می‌شود. از آنجایی که محاسبه ماههای هندی، قمری است؛ تاریخ دیوالی در تقویمهای دیگر متغیر است. در سال 2005 دیوالی در روز اول نوامبر بود و امسال 26 اکتبر خواهد بود.

سیاستمداران در حل معضلات زیست محیطی شفقت داشته باشند

اسقف اعظم انگلیکن ملبورن از سران سیاسی استرالیا خواست برای پاسخ به تلاشهای ملی و جهانی در رابطه با تغییرات جوی با حکمت و شفقت عمل کنند.

اسقف اعظم فیلیپ فریر طی سخنرانی خود در جلسه مجمع عمومی منطقه اسقفی ملبورن با تأکید بر مشقت همسایگان استرالیا در اقیانوس آرام گفت: در طول ماه جاری مجمع الجزایر تووالو و توکلائو وضعیت اضطراری اعلام کرده اند چرا که تقریبا تمام منابع آب آشامیدنی خود را از دست داده اند.

این شخصیت دینی انگلیکن از تصویب قانون فدرال در رابطه با کربن تجلیل کرد اما بحث مالیات کربن را که طی سال گذشته تأثیرات کوتاه مدتی در بحث اقتصادی گذاشته را مورد انتقاد قرار داد.محیطی داشته باشد.