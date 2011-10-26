ایجاد صندوق ضمانت سرمایه گذاری و صادرات در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حاتمی گفت: ایجاد این صندوقها برای تحقق توسعه و رونق فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاران است.

حاتمی با بیان اینکه طی سالهای اخیر سرمایه گذاریهای خوبی در منطقه آزاد ارس صورت گرفته است، اظهار داشت: در راستای تکریم و جذب بیشتر سرمایه گذاران برنامه های منسجمی تدوین کرده ایم.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس افزود: امید می رود با اجرای این برنامه ها منطقه آزاد ارس به عنوان نقطه تعادل توسعه متوازن منطقه ای مطرح شود.

به گفته وی، شکل دهی پارکهای علم و فناوری، برقراری ارتباط با بازرگانان کشورهای دیگر برای شناسایی بازارهای جدید و هدایت و شکل گیری بنگاه های اقتصادی جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی وتجاری از برنامه های آتی منطقه آزاد ارس است.

وی به رشد قابل توجه صادرات از گمرک منطقه آزاد ارس تاکید کرد و تصریح کرد: میزان صادرات سال گذشته در مدت 12 ماه 74 میلیون دلار بوده و این در حالیست که فقط در نیمه نخست سال جاری این رقم به 56 میلیون دلار رسیده است.

حاتمی با اشاره به افزایش حجم صادرات در منطقه آزاد ارس گفت: در مدت شش ماهه نخست سال جاری در صادرات قطعی 55 درصد، صادرات حاصل از تولید و ترانزیت خارجی 129 درصد، تولید کالا 76 درصد و در ثبت شرکتها 17 درصد رشد داشته ایم که نشان از خیز منطقه آزاد ارس برای گسترش اقتصاد و حضور در عرصه های بین المللی است.

وی با اشاره به قدمت 100 ساله گمرک جلفای منطقه آزاد ارس اظهار داشت: منطقه آزاد ارس به دلیل موقعیت استراتژیک خود و واقع شدن در مسیر شش کریدور حمل و نقل بین المللی از توانمندی بسیار بالایی در این زمینه برخوردار است و به این دلیل همواره مورد توجه ویژه بازرگانان و تجار بوده است.

ازجمله مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس می توان به موقعیت جغرافیایی مناسب، نزدیکی به بازار 400 میلیونی کشورهای CIS، قرارگیری در درون بازار 10 میلیونی شمال غرب ایران، قرارگیری در مرزهای سه کشور آذربایجان، ارمنستان و نخجوان، برخورداری از نخستین خط آهن برقی ایران با قدمت 100 ساله ، زیرساختهای مناسب، فراوانی انرژیهای برق و گاز، خطوط پرسرعت مخابراتی، آب فراوان رود ارس، وجود چهار سد بزرگ و زمینه های فراوان و فرصتهای سرمایه گذاری گسترده است.