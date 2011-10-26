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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

کی پور:

علی آبادکتول به موزه باستانی نیاز دارد

علی آبادکتول به موزه باستانی نیاز دارد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول با اشاره به کشف مکرر آثار باستانی در شهرستان گفت: لازم است تا موزه بزرگ و مطلوبی در حاشیه تپه باستانی زندان تپه شهر احداث شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: این شهرستان از نظر تاریخی اهمیت زیادی دارد و تاکنون آثار زیادی در آن کشف شده است.

وی به طرح آمارگیری نفوس و مسکن اشاره کرد و گفت: روند آمارگیری در این طرح در شهرستان مطلوب است.

کی پور بیان داشت: حدود 200 نفر از آمارگیران این روزها در شهر و روستای شهرستان مشغول آمارگیری هستند.

فرماندار علی آباد گفت: نیاز است تا مردم و مسئولان همکاری لازم برای اجرای این طرح ملی داشته باشند.

وی به بارندگیهای اخیر در شهرستان اشاره کرد و گفت: در بارندگیهای اخیر حدود 135 میلیمتر باران در شهرستان باریده است.

کی پور افزود: این بارشها در رونق کشاورزی منطقه تاثیر بسزایی دارد.

کد مطلب 1444467

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