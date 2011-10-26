علی آبادکتول به موزه باستانی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: این شهرستان از نظر تاریخی اهمیت زیادی دارد و تاکنون آثار زیادی در آن کشف شده است.

وی به طرح آمارگیری نفوس و مسکن اشاره کرد و گفت: روند آمارگیری در این طرح در شهرستان مطلوب است.

کی پور بیان داشت: حدود 200 نفر از آمارگیران این روزها در شهر و روستای شهرستان مشغول آمارگیری هستند.

فرماندار علی آباد گفت: نیاز است تا مردم و مسئولان همکاری لازم برای اجرای این طرح ملی داشته باشند.

وی به بارندگیهای اخیر در شهرستان اشاره کرد و گفت: در بارندگیهای اخیر حدود 135 میلیمتر باران در شهرستان باریده است.

کی پور افزود: این بارشها در رونق کشاورزی منطقه تاثیر بسزایی دارد.