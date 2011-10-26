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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

با حضور رحمانی فضلی/

ساختمان جدید اداره کل دیوان محاسبات استان مرکزی افتتاح شد

ساختمان جدید اداره کل دیوان محاسبات استان مرکزی افتتاح شد

اراک - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، ساختمان جدید اداره کل دیوان محاسبات استان مرکزی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان جدید اداره کل دیوان محاسبات استان مرکزی با صرف اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال در فضایی به وسعت یک هزار و 700 مترمربع احداث شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این مراسم از اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالی در کشور خبر داد و گفت: این طرح هم اکنون با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.

رحمانی فضلی بیان داشت: در راستای اجرای این طرح دیتا سنترها در 30 استان کشور نصب و با چهار هزار نقطه درآمد هزینه ای کشور قرارداد نصب نرم افزار منعقد شده است.

وی با اشاره به عملیاتی شدن این طرح ظرف چهار ماه آینده گفت: با اجرای این طرح میزان تخلفات دستگاه های اجرایی به کمتر از پنج درصد خواهد رسید.

کد مطلب 1444468

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