به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت الاسلام محمود فقیهی گفت: مراسم روحبخش دعای عرفه در استان اصفهان همگام با سایر استانهای کشور در روز نهم ذیحجه برگزار می شود.

نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری منطقه اصفهان افزود: امسال باتوجه به تاکید نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در مورد برگزاری مراسم دعای عرفه در بعد از ظهر نهم ذیحجه همزمان در سراسر کشور قرار است در استان اصفهان نیز این مراسم جدید و بدیع به نحو با شکوهی برگزار شود.



وی تصریح کرد: از ائمه جمعه و جماعات و هیئات مذهبی سراسر استان درخواست کرده ایم نسبت به اطلاع رسانی جهت برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم اقدام نمایند، همچنین به نماینده ولی فقیه در استان پیشنهاد داده ایم مراسمی نمادین در یکی از اماکن غیر مسقف (ترجیحاً اراضی بایر اطراف شهر و یا محل برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه در میدان امام اصفهان) مراسم باشکوهی مشابه صحرای عرفات برگزار شود.