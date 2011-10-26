ایران رتبه نخست آموزش از راه دور اتحادیه جهانی پست را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی مدرسان "آموزش های از راه دور" امسال از سوی اتحادیه جهانی پست در کشور مالزی برگزار شد که در این دوره آموزشی، شرکت پست ایران توانست رتبه نخست را در دو شاخص "تعداد شرکت کنندگان" و "دریافت گواهینامه های آموزشی" کسب کند.

همچنین ‌یکی از کارکنان شرکت پست فعال در پست استان فارس نیز توانست رتبه نخست شرکت در دوره های آموزشی اتحادیه جهانی پست را در میان تمام شرکت های عضو به خود اختصاص دهد.

تمامی کارکنانی که از سیستم آموزش های از راه دور اتحادیه جهانی پست- UPU - بهره مند شده اند از امکانات موجود زیرساختی کشور و بستر اینترنت مهیا شده در شبکه پست ایران استفاده کرده اند.