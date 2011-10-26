راه اندازی سامانه تجمیع قبوض مشترکان در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در دومین نشست شورای اداری استان تهران در سال جاری که با موضوع آمار و برنامه ریزی با حضور معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در سالن همایشهای آب و فاضلاب استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: سامانه تجمیع قبوض مشترکان و جمع آوری قبوض کاغذی با بهره گیری از توسعه دولت الکترونیک در استان تهران اجرا و قبوض الکترونیک جایگزین قبوض کاغذی می شوند.

دستگاههای خدمات رسان زمینه ساز اجرای این طرح باشند

وی افزود: تمامی دستگاههای خدمات رسان در بخش آب، برق، گاز و مخابرات باید مقدمات لازم را برای اجرای این طرح فراهم کنند.

رئیس شورای اداری استان تهران گفت: اجرای 10 برنامه تحول اداری میان استانداری و نهاد ریاست جمهوری به امضا رسید که این تفاهمنامه مبتنی بر اعداد، ارقام و شاخصهای کمی است و این شاخصهای کمی ملاک ارزیابی هستند.

وی ادامه داد: این تفاهمنامه 700 صفحه پیوست دارد و به همه سازمانها، ادارات و ائمه جمعه ارسال می شود و استانداری با یکایک دستگاههای اجرایی به طور جداگانه تفاهمنامه امضا می کند.

گسترده ترین و سنگین ترین کار سرشماری در استان تهران است

تمدن با اشاره به اجرای سرشماری نفوس و سمکن سال جاری بیان کرد: گسترده ترین و سنگین ترین کار سرشماری و آمارگیری با توجه با ابعاد پیچیدگی تهران در این استان انجام می شود و حدود 20 هزار نفر در ستاد سرشماری استان تهران مشغول کار هستند.

وی افزود: گروههای سرشماری در شهرها و روستاها فعالیت می کنند و دستگاهها و مدیران آنها باید به طور کامل از اجرای این طرح حمایت و پشتیبانی کنند.

استاندار تهران یادآور شد: 16 هزار مأمور سرشماری در استان تهران فعالیت می کنند که این تعداد باید سه میلیون و 850 هزار خانوار را سرشماری کنند.