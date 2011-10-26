320 هزار نفر زنجانی در مراکز تامین اجتماعی مورد معاینه قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به بالا بودن مراجعات مردمی به مراکز درمانی تامین اجتماعی، اقدام به نوبتدهی تلفنی شده که این امر نیز در راستای تسهیل نوبتدهی و نیز عدم مراجعه حضوری بیماران برای اخذ نوبت است.
وی با اشاره به تجهیزات پیشرفته چشم پزشکی در بیمارستان امام حسین (ع) ادامه داد: با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان اقدام به تأمین تجهیزات پیشرفته چشمپزشکی شده که با تمهیدات اندیشیده شده درصدد هستیم از فضای خالی شده بعد از انتقال بخشهایی به پلیکلینیک امام خمینی(ره) استفاده کرده و بخش نوزادان، اطفال و ICU نیز در این بیمارستان تأسیس کنیم.
محمدی از رسیدگی مصرانه مدیریت درمان از شکایات مردمی خبر داد و یادآور شد: در زمان بستری و حتی بعد از مرخص شدن بیمار اقدام به ارسال نامه به منازل افراد کرده و از وضعیت بیمارستان در زمان بستری آنان پرس و جو شده و در صورت داشتن شکایت از کادر بیمارستان، در عرض کمتر از پنج روز به این شکایت رسیدگی خواهد شد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان زنجان افزود: البته برخی از مراجعهکنندگان نارضایتیهایی نسبت به عملکرد تعدادی از ماماهای فعال در این مرکز درمانی دارند، هرچند سعی میشود خدمات در حد مطلوبی ارائه شود و بارها نیز اعلام شده است. برخورد بد برخی از افراد در بیمارستان امام حسین(ع) را کتمان نمیکنیم و در صورت بودن شکایت برخورد جدی و حتی کسر حقوق و درج در پرونده خواهد شد.
محمدی همچنین با اشاره به آمار بالای استقبال از طرح تکریم سالمندان افزود: با پیادهسازی طرح تکریم سالمندان تمامی سالمندان بالای 60 سال بدون نوبت ویزیت خواهند شد که در شش ماهه اول سالجاری بیش از 21 هزار و 240 نفر از سالمندان مشمول این طرح شدند.
وی در ادامه از عدم استقبال پزشکان برای فعالیت در مراکز تحت پوشش تامین اجتماعی خبرداد و گفت: به دلیل فاصله فاحش دستمزد مراکز خصوصی و دولتی، کمتر پزشکی رغبت به فعالیت در مراکز دولتی و تامین اجتماعی دارد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان زنجان افزود: طی ماه گذشته اقدامات گستردهای در راستای خدمترسانی بهتر به مردم صورت گرفته که اخذ مجوز درمانگاه شهرستان قیدارنبی و نیز تجهیز 650 میلیون تومانی پلیکلینیک امام حسین(ع) ازجمله آن است.
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