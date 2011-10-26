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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۴

عسگری:

سرشماری در اجرای طرحهای بلندمدت اهمیت دارد

سرشماری در اجرای طرحهای بلندمدت اهمیت دارد

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرگز با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق سرشماری گفت: سرشماری در اجرای طرحها و برنامه های بلند مدت کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و به دست آوردن آمار و اطلاعات دقیق مهمترین هدف طرح سرشماری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری در حاشیه بازدید از ستاد مرکزی سرشماری شهرستان افزود: به دست آوردن آماردقیق، مهمترین هدف سرشماری نفوس و مسکن است و اهمیت ویژه برای برنامه ریزی کلان کشور دارد.

مدیر اجرای سرشماری نفوس و مسکن بندرگز گفت: تمام عواملی که ممکن است بر این سرشماری تاثیر منفی داشته باشند به دقت مورد شناسایی قرار گرفته تا ضریب خطا به حداقل ممکن تقلیل یابد.

وی گفت: 85 نفر اجرای طرح سرشماری در شهرستان را عهده دار هستند.

هفتمین سرشماری نفوس ومسکن از دوم آبان ماه به مدت 20روز در سراسر کشور اجرا می شود.

کد مطلب 1444482

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